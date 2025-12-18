Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ, όλες οι αιτήσεις για Δεσμευτική Δασμολογική Πληροφορία γίνονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ευρωπαϊκής πλατφόρμας EU Customs Trader Portal.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έδωσε διευκρινίσεις για το πώς μπορούν οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση για την έκδοση Δεσμευτικής Δασμολογικής Πληροφορίας, δηλαδή για τον επίσημο καθορισμό του σωστού δασμολογικού κωδικού ενός προϊόντος που εισάγεται ή εξάγεται.

Όπως επισημαίνεται, ο σωστός κωδικός είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς από αυτόν εξαρτώνται οι δασμοί, ο ΦΠΑ και οι λοιποί φόροι που καταβάλλονται στο τελωνείο, αλλά και η ομοιόμορφη αντιμετώπιση του προϊόντος σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τις οδηγίες, όλες οι αιτήσεις για Δεσμευτική Δασμολογική Πληροφορία γίνονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ευρωπαϊκής πλατφόρμας EU Customs Trader Portal. Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται ο αριθμός EORI του ενδιαφερόμενου, ενώ πρέπει να δοθεί αναλυτική και σαφής περιγραφή του προϊόντος, όπως από τι αποτελείται, πώς παράγεται και σε τι χρησιμοποιείται. Οι αιτούντες μπορούν να επισυνάπτουν φωτογραφίες ή τεχνικά έγγραφα, ώστε να διευκολύνεται η αξιολόγηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σε περιπτώσεις όπου χρειάζονται δείγματα προϊόντων, αυτά αποστέλλονται στο Γενικό Χημείο του Κράτους. Παράλληλα, η ΑΑΔΕ υπενθυμίζει ότι όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να αναζητούν στο διαδίκτυο αποφάσεις που έχουν ήδη εκδοθεί για παρόμοια προϊόντα σε άλλα κράτη-μέλη, γεγονός που βοηθά στην καλύτερη προετοιμασία της αίτησης.

Παραδείγματα

- Μια επιχείρηση θέλει να εισάγει ηλεκτρικά ποδήλατα από χώρα εκτός ΕΕ. Πριν τα φέρει στην Ελλάδα, ζητά Δεσμευτική Δασμολογική Πληροφορία για να μάθει ποιος είναι ο σωστός δασμολογικός κωδικός. Έτσι γνωρίζει από πριν πόσο δασμό και ΦΠΑ θα πληρώσει στο τελωνείο και αποφεύγει δυσάρεστες εκπλήξεις.

- Ένας έμπορος τροφίμων εισάγει ένα νέο είδος επεξεργασμένου ξηρού καρπού. Επειδή η σύστασή του δεν είναι ξεκάθαρη, ζητά ΔΔΠ για να αποφασίσουν οι τελωνειακές αρχές αν το προϊόν θεωρείται τρόφιμο ή παρασκεύασμα. Με τη ΔΔΠ εξασφαλίζει ότι σε κάθε εισαγωγή θα εφαρμόζεται ο ίδιος φόρος.

- Μια εταιρεία καλλυντικών εξάγει κρέμες και σαμπουάν σε χώρες της ΕΕ. Με τη ΔΔΠ γνωρίζει με ακρίβεια τον δασμολογικό κωδικό των προϊόντων της, ώστε να μην υπάρχουν διαφορετικές χρεώσεις ή καθυστερήσεις στα τελωνεία άλλων χωρών.

- Εισαγωγέας ανταλλακτικών αυτοκινήτων φέρνει από τρίτη χώρα ένα σύνθετο εξάρτημα που μπορεί να καταταγεί σε περισσότερες από μία κατηγορίες. Με αίτηση για ΔΔΠ, οι τελωνειακές αρχές αποφασίζουν ποιος κωδικός ισχύει, δίνοντας στον εισαγωγέα σιγουριά για το κόστος και τη διαδικασία.

- Μια μικρή επιχείρηση εισάγει παιχνίδια για πρώτη φορά. Ζητώντας Δεσμευτική Δασμολογική Πληροφορία, μαθαίνει από πριν αν το προϊόν έχει ειδικούς δασμούς ή πρόσθετες επιβαρύνσεις και μπορεί να υπολογίσει σωστά την τελική τιμή πώλησης.