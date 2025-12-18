Ανοιχτή εκδήλωση ενημέρωσης και συζήτησης για το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) και το δικαίωμα στην αντίρρηση συνείδησης διοργανώνουν η Κίνηση Εθελοντών – SCI Hellas και ο Σύνδεσμος Αντιρρησιών Συνείδησης την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου στην Αθήνα.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονου δημόσιου προβληματισμού γύρω από τις πρόσφατες αλλαγές που προωθούνται στο πλαίσιο της στρατιωτικής θητείας. Το νέο νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ περιλαμβάνει σημαντικές τροποποιήσεις στο καθεστώς αναβολών, απαλλαγών και εξαγοράς της θητείας, οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν άμεσα μεγάλο αριθμό νέων.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται αυστηροποίηση των απαλλαγών, περιορισμός των ηλικιακών ορίων για αναβολές, καθώς και η δυνατότητα παραμονής στην Ελλάδα μόλις για τέσσερις ημέρες τον χρόνο για τους αστράτευτους που διαμένουν στο εξωτερικό. Παράλληλα, αυξάνονται τόσο το ηλικιακό όριο όσο και το ποσό εξαγοράς της θητείας, ενώ στο πλαίσιο των αλλαγών περιλαμβάνεται και η πρόβλεψη για στράτευση γυναικών σε «εθελοντική» βάση.

Την ίδια στιγμή, όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές, το θεσμοθετημένο δικαίωμα στην άρνηση στράτευσης και στην εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία παραμένει ελάχιστα προβεβλημένο στον δημόσιο διάλογο, με αποτέλεσμα πολλοί πολίτες να αγνοούν τις νόμιμες επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους.

Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στην Τραπεζαρία Steps (Χαρίσσης 6, Αθήνα – Σταθμός Λαρίσης) και θα διαρκέσει από τις 18:00 έως τις 21:00. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εισαγωγική παρουσίαση, αναλυτική ενημέρωση για το δικαίωμα στην αντίρρηση συνείδησης και τις αλλαγές που φέρνει το νέο νομοσχέδιο, διάλειμμα, καθώς και συμμετοχική συζήτηση με το κοινό για τις επιπτώσεις και τους πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης.

Οι διοργανωτές καλούν όσους και όσες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη συζήτηση και να ενημερωθούν για ένα ζήτημα που αφορά άμεσα τα ατομικά δικαιώματα και τις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα της στρατιωτικής πολιτικής.