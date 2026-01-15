Η κυβέρνηση Τραμπ προχωρά στην αξιοποίηση των τεράστιων πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας και εξετάζει την ανάθεση της προστασίας κρίσιμων ενεργειακών υποδομών σε στρατιωτικούς εργολάβους, αντί για την ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ολοκλήρωσαν την πρώτη τους πώληση πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ σύμφωνα με αξιωματούχο της κυβέρνησης πρόσθετες πωλήσεις αναμένονται πλέον τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την πρώτη πώληση πετρελαίου δεν έγιναν γνωστές την Τετάρτη, ωστόσο σε ανακοίνωσή της η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τέιλορ Ρότζερς, δήλωσε ότι «η ομάδα του προέδρου Τραμπ διευκολύνει τις εποικοδομητικές συζητήσεις με πετρελαϊκές εταιρείες που είναι έτοιμες και πρόθυμες να προχωρήσουν σε άνευ προηγουμένου επενδύσεις για την αποκατάσταση των πετρελαϊκών υποδομών της Βενεζουέλας».

Την Τετάρτη, το Reuters μετέδωσε ότι το αργό πετρέλαιο της Βενεζουέλας προσφερόταν σε εμπόρους με έκπτωση σε σύγκριση με ανταγωνιστικό πετρέλαιο από άλλες χώρες, όπως ο Καναδάς.

Υπενθυμίζεται πως μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο πρόεδρος Τραμπ είχε καταστήσει σαφές ότι σκοπεύει να αξιοποιήσει τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της χώρας.

Την Παρασκευή επανέλαβε ότι η πετρελαϊκή βιομηχανία θα επενδύσει τουλάχιστον 100 δισ. δολάρια για την ανασυγκρότηση του δοκιμαζόμενου ενεργειακού τομέα της Βενεζουέλας - κι αυτό παρότι τα σχέδια της κυβέρνησης να αξιοποιήσει το βενεζουελάνικο πετρέλαιο αντιμετωπίστηκαν με σκεπτικισμό από στελέχη της αμερικανικής ενεργειακής βιομηχανίας.

«Δεν είναι επενδύσιμη», είπε ο διευθύνων σύμβουλος της ExxonMobil, Ντάρεν Γουντς, στους αξιωματούχους, συζητώντας τα εμπόδια για την επιχειρηματική δραστηριότητα στη Βενεζουέλα. «Υπάρχουν μια σειρά από νομικά και εμπορικά πλαίσια που θα έπρεπε να θεσπιστούν για να μπορέσουμε να καταλάβουμε καταρχήν τι είδους αποδόσεις θα είχαμε από την επένδυση».

Αρκετά άλλα στελέχη εξέφρασαν επίσης επιφυλάξεις σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα στη δοκιμαζόμενη λατινοαμερικανική χώρα. Μετά από μια μακρά συνάντηση στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή, ο Τραμπ και οι κορυφαίοι συνεργάτες του αποχώρησαν χωρίς καμία σημαντική δέσμευση από τις ίδιες τις εταιρείες.

Στρατιωτικούς εργολάβους αντι για Αμερικανούς πεζοναύτες προκρίνει η κυβέρνηση Τραμπ

Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του CNN, ο Τραμπ ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει στρατιωτικούς εργολάβους για την προστασία πετρελαϊκών και ενεργειακών υποδομών στη Βενεζουέλα, αντί να αναπτύξει αμερικανικά στρατεύματα - δημιουργώντας μια μοναδική ευκαιρία για εταιρείες ασφάλειας με εμπειρία στην περιοχή και δεσμούς με την αμερικανική κυβέρνηση.

Αν και ο πρόεδρος δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο παρουσίας του αμερικανικού στρατού στη Βενεζουέλα, πηγές από το περιβάλλον του αναφέρουν ότι είναι επιφυλακτικός απέναντι στην προοπτική παρατεταμένης παρουσίας Αμερικανών στρατιωτών στο έδαφος της χώρας.

Καθώς η κυβέρνηση πιέζει μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες να επανεπενδύσουν, ωστόσο, πρέπει να βρει έναν τρόπο να τις πείσει ότι μπορεί να παράσχει το επίπεδο ασφάλειας που θα χρειαστούν για να δραστηριοποιηθούν με ασφάλεια εκεί — όχι μόνο για μήνες, αλλά για χρόνια.