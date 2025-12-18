Στον εισαγγελέα ο τραγουδιστής για να καταγγείλει τον Γιώργο Μαζωνάκη για σεξουαλική παρενόχληση.

Την πόρτα του εισαγγελέα πέρασε σήμερα ο νεαρός τραγουδιστής, μετά του δικηγόρου του, προκειμένου να καταθέσει μήνυση κατά του Γιώργου Μαζωνάκη για σεξουαλική παρενόχληση.

«Έχουμε εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη (...) πρέπει να χυθεί φως στην υπόθεση» είπε ο Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης κατά την είσοδό του στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, μαζί με τον 21χρονο τραγουδιστή.

«Ό,τι έζησα και ό,τι είδα το κατέθεσα στην Ελληνική δικαιοσύνη» είπε σε δημοσιογράφους, έξω από την Ευελπίδων, ο 21χρονος.

Όπως είπε ο ίδιος, «δεν υπάρχει κάποιος σκοπός από πίσω ούτε χρήματα ζήτησα, παρά μόνο ηθική δικαίωση». Παράλληλα, ανέφερε ότι υπάρχουν μάρτυρες που ήταν μπροστά στο περιστατικό.

Η απάντηση του Γιώργου Μαζωνάκη

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Μαζωνάκης, διά του συνηγόρου του, έκανε λόγο για «ψευδείς και ανυπόστατες» καταγγελίες εις βάρος του, καταγγέλλοντας οργανωμένο σχέδιο εκβίασης.

Απαντώντας για πρώτη φορά ο Γιώργος Μαζωνάκης, μέσω ανακοίνωσης του πληρεξουσίου δικηγόρου του γίνεται λόγος για «οργανωμένο σχέδιο εκβίασης σε βάρος του καλλιτέχνη, υποκινούμενο από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα» και για στρατολόγηση ψευδομαρτύρων.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «η εκβίασή του με την επίκληση ονομάτων κρατουμένων των φυλακών· πλην όμως, καθώς αυτή η προσπάθεια απέβη άκαρπη, στρατολογήθηκαν πρόσωπα τα οποία, ενεργώντας ως ψευδομάρτυρες, αποφάσισαν να προβούν σε ψευδείς και ανυπόστατες καταγγελίες περί δήθεν ανάρμοστης συμπεριφοράς του εντολέως μου».

Μάλιστα, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά και στον χρόνο που υποβάλλεται η μήνυση σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη από καταγγελλόμενο: «περίτρανη απόδειξη ότι αποτελούν τμήμα του εγκληματικού σχεδίου συνιστά και ο χρόνος υποβολής της μήνυσης που τις περιλαμβάνει: κατατίθεται σήμερα, λίγες μόλις ώρες πριν από την πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη».

Η ανακοίνωση Λυκούδη, δικηγόρου Μαζωνάκη

Ενεργώντας ως πληρεξούσιος δικηγόρος του εντολέως μου Γεωργίου Μαζωνάκη, δηλώνονται τα εξής:

Εξυφαίνεται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα ένα οργανωμένο σχέδιο εκβίασης σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, υποκινούμενο από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, στις παράνομες απαιτήσεις των οποίων ο εντολέας μου δεν υπέκυψε.

Αρχικώς επιχειρήθηκε η εκβίασή του με την επίκληση ονομάτων κρατουμένων των φυλακών· πλην όμως, καθώς αυτή η προσπάθεια απέβη άκαρπη, στρατολογήθηκαν πρόσωπα τα οποία, ενεργώντας ως ψευδομάρτυρες, αποφάσισαν να προβούν σε ψευδείς και ανυπόστατες καταγγελίες περί δήθεν ανάρμοστης συμπεριφοράς του εντολέως μου.

Για το εν λόγω σχέδιο, ο εντολέας μου έχει ήδη απευθυνθεί στις αρμόδιες Αρχές και ειδικότερα στο Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Οι καταγγελίες που στρέφονται σε βάρος του εντολέως μου είναι απολύτως ψευδείς, ανυπόστατες και στερούνται οποιασδήποτε πραγματικής και νομικής βάσης. Περίτρανη απόδειξη ότι αποτελούν τμήμα του ως άνω εγκληματικού σχεδίου συνιστά και ο χρόνος υποβολής της μήνυσης που τις περιλαμβάνει: κατατίθεται σήμερα, λίγες μόλις ώρες πριν από την πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ τα καταγγελλόμενα γεγονότα φέρονται να έχουν τελεστεί τον Μάρτιο του 2025, η δε συγκεκριμένη χρονική επιλογή είχε προαναγγελθεί στα μέσα ενημέρωσης ήδη εδώ και περίπου 5 ημέρες, γεγονός που επιβεβαιώνει τον προσχηματικό και εκβιαστικό χαρακτήρα της ενέργειας αυτής.

Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία και την Ελληνική Δικαιοσύνη, είμαστε βέβαιοι ότι ο καταγγέλλων πολύ σύντομα θα αντιμετωπίσει σοβαρότατης ποινικής απαξίας κατηγορίες για συνέργεια στην εις βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη εκβίαση, καθώς και για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμηση.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ευχαριστεί το κοινό του για την αγάπη, την στήριξη και την συμπαράσταση που εκδηλώνεται με κάθε τρόπο στο πρόσωπό του.