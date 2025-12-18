Ο νόμος προβλέπει ότι τα έσοδα από τα τροχονομικά πρόστιμα συγκεντρώνονται σε ειδικό λογαριασμό του κρατικού προϋπολογισμού.

Καθοριστικές αλλαγές στη διαχείριση και την είσπραξη των τροχονομικών προστίμων φέρνει ο νόμος 5256/2025 για την ψηφιακή ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ με τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ.

Το νέο πλαίσιο αλλάζει τον τρόπο διαχείρισης των προστίμων που βεβαιώνονται ψηφιακά, είτε μέσω καμερών είτε από αστυνομικούς ελέγχους, προβλέποντας τη μεταφορά τους στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων όταν δεν εξοφλούνται εμπρόθεσμα. Σύμφωνα με τον νόμο, εάν ο οδηγός δεν καταβάλει το πρόστιμο εντός προθεσμίας οκτώ μηνών από την κοινοποίησή του, η Οδική Υπηρεσία Συστημάτων Εποπτείας και Ασφάλειας αποστέλλει χρηματικό κατάλογο στην εφορία. Από εκείνο το σημείο και μετά, η οφειλή αντιμετωπίζεται ως δημόσιο έσοδο και εισπράττεται με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, όπως ακριβώς συμβαίνει με έναν απλήρωτο φόρο ή άλλη ληξιπρόθεσμη οφειλή.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι πρόστιμα από παραβάσεις όπως υπέρβαση ταχύτητας, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη ή παράνομη στάθμευση, εφόσον δεν πληρωθούν εγκαίρως, μπορούν να εμφανιστούν στο φορολογικό προφίλ του οδηγού. Το ποσό ενδέχεται να συμψηφιστεί με επιστροφή φόρου ή, υπό τις προβλεπόμενες νόμιμες προϋποθέσεις, να εισπραχθεί με αναγκαστικά μέτρα, όπως κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών.

Παράλληλα, ο νόμος προβλέπει ότι τα έσοδα από τα τροχονομικά πρόστιμα συγκεντρώνονται σε ειδικό λογαριασμό του κρατικού προϋπολογισμού. Η εφορία αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στη διαχείριση και την απόδοσή τους στους δικαιούχους φορείς, καθώς σε περιπτώσεις προστίμων που προκύπτουν από κάμερες των δήμων, σημαντικό μέρος των εσόδων επιστρέφει στην τοπική αυτοδιοίκηση για έργα οδικής ασφάλειας, αφού προηγηθεί η είσπραξή τους μέσω των φορολογικών μηχανισμών του κράτους.

Με το νέο αυτό καθεστώς, η εφορία καθίσταται βασικός κρίκος της ψηφιακής αλυσίδας ελέγχου της οδικής κυκλοφορίας, επεκτείνοντας τον ρόλο της πέρα από τη φορολογία και αναλαμβάνοντας την τελική είσπραξη των τροχονομικών προστίμων, με στόχο την ενίσχυση της συμμόρφωσης και τον περιορισμό των φαινομένων μη πληρωμής.