Tι εντόπισαν οι Αρχές και αποφάσισαν την ανάκληση των επίμαχων προϊόντων.

Συναγερμός ανάκλησης σήμανε στις ευρωπαϊκές αγορές για την ανάκληση ηλιόσπορων και αποξηραμένων σύκων Τουρκίας καθώς δειγματοληπτικοί έλεγχοι έδειξαν ευρήματα ανησυχητικά για το καταναλωτικό κοινό.

Ειδικότερα, σε ανάκληση ηλιόσπορων προχώρησαν οι γερμανικές αρχές, μετά τον εντοπισμό επικίνδυνων επιπέδων ωχρατοξίνης Α σε προϊόν που προέρχεται από την Τουρκία, σύμφωνα με επίσημη ειδοποίηση του ευρωπαϊκού συστήματος ταχείας προειδοποίησης τροφίμων (RASFF). Κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι τα επίπεδα της ωχρατοξίνης Α έφταναν τα 24 μg/kg, υπερβαίνοντας κατά πολύ το ανώτατο επιτρεπτό όριο των 5 μg/kg, γεγονός που οδήγησε τις αρχές να χαρακτηρίσουν τον κίνδυνο ως σοβαρό. Οι γερμανικές αρχές απέσυραν το προϊόν από την αγορά, προχώρησαν σε ανάκληση από τους καταναλωτές, περιόρισαν τη διανομή του προϊόντος εντός της χώρας.

Αυτά είναι τα αποξηραμένα σύκα Τουρκίας που ανακαλούνται

Στις 15 Δεκεμβρίου η Σλοβενία εξέδωσε ειδοποίηση ανάκλησης για σύκα προέλευσης Τουρκίας, μετά τον εντοπισμό Οχρατοξίνης Α, μύκητα-τοξίνης με σοβαρές επιπτώσεις για την υγεία. Η ενημέρωση επικυρώθηκε την ίδια ημέρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άμεση ανάκληση από καταναλωτές στη Σλοβενία. Απαγόρευση διανομής από τη χώρα αναφοράς Οι καταναλωτές καλούνται να μην καταναλώσουν τα σύκα και οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την κατάσταση για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Γιατί είναι επικίνδυνη η ωχρατοξίνη Α

Η ωχρατοξίνη Α είναι μυκοτοξίνη που παράγεται από μύκητες και μπορεί να εμφανιστεί σε σπόρους και ξηρούς καρπούς. Η μακροχρόνια έκθεση έχει συσχετιστεί με:

βλάβες στα νεφρά,

αρνητικές επιπτώσεις στο ανοσοποιητικό σύστημα,

πιθανή καρκινογόνο δράση.

Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές

Οι καταναλωτές καλούνται:

να ελέγχουν την προέλευση των ηλιόσπορων που αγοράζουν,

να αποφεύγουν προϊόντα για τα οποία έχει εκδοθεί ανάκληση,

να προμηθεύονται τρόφιμα από αξιόπιστα σημεία πώλησης.

Οι ευρωπαϊκές αρχές συνεχίζουν την παρακολούθηση του περιστατικού, ενώ δεν έχει αναφερθεί μέχρι στιγμής αριθμός προσώπων που να επηρεάστηκαν.