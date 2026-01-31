Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews οι επικρατέστερες ημερομηνίας είναι οι 9η 10η και 11η Φεβρουαρίου με πιθανότερη μέρα την 11η Φεβρουαρίου.

Σε συμπληγάδες για άλλη μία φορά η Ελλάδα στα ελληνοτουρκικά. Όλοι οι διεθνολόγοι υποστηρίζουν ότι στόχος της Άγκυρας είναι είτε να βάλει εμπόδια στην συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν, είτε να φτιάξει κλίμα για να θέσει επίσημα στο τραπέζι ζήτημα μη επάνδρωσης των ελληνικών νησιών με Ισραηλινούς πυραύλους.

Θα πάει ο Κ. Μητσοτάκης στο ραντεβού

Η ελληνική κυβέρνηση θα περπατήσει άλλη μια φορά σε τεντωμένο σχοινί. Δεν πρόκειται να ακυρώσει το ραντεβού μετά την άκρως προκλητική Navtex που θα διαρκέσει για πάντα - όπως υποστήριξε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας - για να μην χρεωθεί την ευθύνη μιας ρήξης.

Όχι στο αφήγημα των γκρίζων ζωνών

Ταυτόχρονα μέχρι να γίνει το ραντεβού θα διαμηνύει διαρκώς τις κόκκινες γραμμές της. Και επειδή η 30η επέτειος των Ιμίων ρίχνει βαριά την σκιά της στο επικείμενο ραντεβού, η κυβέρνηση σε όλους τους τόνους θα τονίζει ότι δεν δέχεται το τουρκικό αφήγημα περί γκρίζων ζωνών.

Αφήγημα που λίγο έλειψε να δημιουργήσει εσωτερικό πρόβλημα με αφορμή το λεκτικό ατόπημα του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Ν.Δ. Μ. Λαζαρίδη.

Η 11η Φεβρουαρίου η επικρατέστερη ημερομηνία

Την ίδια ώρα έχει επιβεβαιωθεί το ραντεβού Μητσοτάκη - Ερντογάν στην Άγκυρα, αλλά δεν έχει κλειδώσει ακόμη η ακριβής ημερομηνία. Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews οι επικρατέστερες ημερομηνίας είναι οι 9η- 10η και 11η Φεβρουαρίου με πιθανότερη μέρα την 11η Φεβρουαρίου.

Η Ελλάδα δεν σπεύδει να ανακοινώσει ημερομηνία και για έναν ακόμη λόγο. Για να μην πάθει τα ίδια που έπαθε στην τελευταία Σύνοδο του ΝΑΤΟ, όπου ο Ταγίπ Ερντογάν ακύρωσε την τελευταία στιγμή την συνάντηση του με τον Έλληνα πρωθυπουργό.

Χαρακτηριστικό του ότι η συνάντηση θα έχει τυπικό χαρακτήρα από ελληνικής πλευράς είναι ότι ο Κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί στην Άγκυρα αυθημερόν.

Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η ελληνική πλευρά έχει σκοπό να θέσει το ζήτημα της Navtex στη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν, αλλά δεν το κάνει σημαία για να μην δώσει το οποιοδήποτε πάτημα στην Άγκυρα να τινάξει εκ των προτέρων το ραντεβού στον αέρα.