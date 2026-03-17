Με μεγάλη συμμετοχή στελεχών της δημόσιας διοίκησης, ακαδημαϊκών και δημοσίων υπαλλήλων πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026 το 2ο Forum Δημοσίων Πολιτικών της Ένωση Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων και συγκεκριμένα στο αμφιθέατρο «Αντώνης Τρίτσης».

Στο Forum, που διοργανώθηκε από την Ένωση Αποφοίτων της Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, αναπτύχθηκε εκτενής διάλογος γύρω από κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και το μέλλον των δημόσιων πολιτικών στην Ελλάδα. Οι θεματικές ενότητες επικεντρώθηκαν στις αλλαγές στη φυσιογνωμία της Δημόσιας Διοίκησης, σε ζητήματα διαφάνειας και αξιοκρατίας, αλλά και σε σύγχρονες πτυχές της κοινωνικής πολιτικής.

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με συζήτηση για την επίδραση της συνταγματικής αναθεώρησης στη Δημόσια Διοίκηση, με τη συμμετοχή εκπροσώπων κοινοβουλευτικών κομμάτων, μεταξύ των οποίων η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Το ενδιαφέρον για τις εργασίες του Forum ήταν έντονο, καθώς το αμφιθέατρο παρέμεινε κατάμεστο καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ζήτημα της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, η οποία αναδείχθηκε ως κρίσιμος παράγοντας για τη διασφάλιση της υποχρέωσής τους να υπηρετούν αποκλειστικά το δημόσιο συμφέρον. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε ένα περιβάλλον όπου παρατηρείται αυστηροποίηση του πειθαρχικού δικαίου, αλλά και αυξανόμενη συμμετοχή ιδιωτών στη λειτουργία της διοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό τέθηκαν ερωτήματα για τον ρόλο των αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ, καθώς και για τη μελλοντική πορεία της ίδιας της Σχολής, ιδιαίτερα υπό το ενδεχόμενο να δοθεί δυνατότητα απασχόλησης ιδιωτών σε διευθυντικές θέσεις του Δημοσίου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προσέλκυσε επίσης η ενότητα που αφορούσε τα σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα και τις πολιτικές αντιμετώπισής τους, με έμφαση σε θέματα όπως η έμφυλη βία, η υγεία και το στεγαστικό πρόβλημα.

Όπως επισημάνθηκε, η επιτυχία της διοργάνωσης αναδεικνύει την ανάγκη για συνεχή και συστηματικό διάλογο γύρω από τις δημόσιες πολιτικές και τον ρόλο της διοίκησης σε μια περίοδο αυξημένων κοινωνικών, οικονομικών και τεχνολογικών προκλήσεων.

Η Ένωση Αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ δηλώνει ότι θα συνεχίσει να αναλαμβάνει αντίστοιχες πρωτοβουλίες, με στόχο τη συμβολή στη δημόσια συζήτηση για ένα κράτος που στηρίζεται στις αρχές της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της αποτελεσματικότητας, με βασική προτεραιότητα την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος.