«Είναι ανάγκη να μπει τέρμα στον ευτελισμό της δημοκρατίας, τη διάλυση της κοινωνικής συνοχής, τη συγκάλυψη και την ατιμωρησία» τονίζει η ΕΛΑΣ.

Στον απόηχο του «γαλάζιου» σκανδάλου στις Πολεοδομίες σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη υποστηρίζει ότι η εικόνα πολιτικής «σταθερότητας» που προβάλλει η κυβέρνηση αντιστοιχεί, σε «στασιμότητα σκανδάλων και διαφθοράς».

Όπως τονίζεται «Η στασιμότητα των απευθείας αναθέσεων, των υποκλοπών, της αντίληψης και της πρακτικής ότι το κράτος, οι μηχανισμοί, και τα ταμεία του είναι ιδιοκτησία μιας πολιτικής και κερδοσκοπικής ελίτ. Δεν πάει άλλο. Είναι ανάγκη να μπει τέρμα στον ευτελισμό της δημοκρατίας, τη διάλυση της κοινωνικής συνοχής, τη συγκάλυψη και την ατιμωρησία. Να βρεθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης όσοι εμπλέκονται σε σκάνδαλα, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται. Η Ελλάδα έχει ανάγκη από μια επανάσταση ηθικής και εντιμότητας. Τώρα!»

Κλείνοντας, θέτει ως κεντρικό πολιτικό δίλημμα το «στασιμότητα ή πρόοδος», καλώντας σε ριζική αλλαγή νοοτροπίας και θεσμικής λειτουργίας.