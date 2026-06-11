Μέχρι στιγμής, έξι κατηγορούμενοι έχουν προφυλακιστεί μετά τις απολογίες τους.

Νέες αποκαλύψεις γύρω από το κύκλωμα διαφθοράς που φέρεται να δρούσε επί σειρά ετών σε πολεοδομικές υπηρεσίες και δήμους της Αττικής φέρνει στο φως η δικογραφία της υπόθεσης. Σύμφωνα με τις Αρχές, είχε στηθεί ένας οργανωμένος μηχανισμός εξυπηρετήσεων έναντι αμοιβής, μέσω του οποίου εργολάβοι και ιδιώτες εξασφάλιζαν ευνοϊκή μεταχείριση σε υποθέσεις οικοδομικών αδειών, αυθαιρέτων και πολεοδομικών προστίμων.

Μέχρι στιγμής, έξι κατηγορούμενοι έχουν προφυλακιστεί μετά τις απολογίες τους, ενώ η έρευνα αποκαλύπτει σταδιακά τον τρόπο λειτουργίας του δικτύου και τους ρόλους των εμπλεκομένων.

Το ζευγάρι που φέρεται να βρισκόταν στην κορυφή

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται, σύμφωνα με τη δικογραφία, ζευγάρι δημοσίων λειτουργών που μέχρι πρότινος δεν είχε απασχολήσει τις Αρχές.

Η 50χρονη κατηγορούμενη υπηρετούσε ως γενική γραμματέας μεγάλου δήμου της Αττικής, ενώ ο 59χρονος σύζυγός της κατείχε υψηλόβαθμη θέση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Μαζί με ακόμη τέσσερις δημόσιους υπαλλήλους φέρονται να είχαν συγκροτήσει έναν μηχανισμό που παρείχε «διευκολύνσεις» σε όσους επιθυμούσαν να παρακάμψουν ή να επισπεύσουν πολεοδομικές διαδικασίες.

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Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, παράνομες εκδόσεις οικοδομικών αδειών, προτεραιοποίηση φακέλων, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων και παρεμβάσεις για τη μείωση ή διαγραφή προστίμων.

Στο μικροσκόπιο ύποπτες κατασκευές

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ιδιαίτερο βάρος δίνεται σε μεγάλες οικοδομικές δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια σε περιοχές με αυστηρό πολεοδομικό καθεστώς, όπως η Κηφισιά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, κάτοικοι και μηχανικοί είχαν εκφράσει επανειλημμένα ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο ορισμένα κτίρια έλαβαν τις απαραίτητες εγκρίσεις, παρά τους περιορισμούς που προβλέπει η νομοθεσία.

Οι ερευνητές εξετάζουν εάν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις υπήρξε ανοχή ή παρέμβαση υπηρεσιακών παραγόντων, ώστε να μην επιβληθούν κυρώσεις ή να διαγραφούν πρόστιμα για πολεοδομικές παραβάσεις.

Κωδικοποιημένες επικοινωνίες και συναντήσεις σε πάρκινγκ

Η δικογραφία περιγράφει ένα σύστημα επικοινωνίας με αυξημένα μέτρα προφύλαξης. Τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να χρησιμοποιούσαν διαδικτυακές εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, ενώ οι συναντήσεις με ενδιαφερόμενους πραγματοποιούνταν σε καφενεία, αυτοκίνητα ή χώρους στάθμευσης εμπορικών καταστημάτων.

Οι συναλλαγές διαρκούσαν μόλις λίγα λεπτά και, σύμφωνα με τις Αρχές, τα χρήματα παραδίδονταν σε φακέλους ή ακόμη και μέσα σε κουτιά γλυκών, προκειμένου να αποφεύγονται υποψίες.

Η ανώνυμη καταγγελία που ξεκίνησε την έρευνα

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται ύστερα από ανώνυμη καταγγελία που έφτασε στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, στην καταγγελία γινόταν λόγος για υπαλλήλους που παρείχαν κάλυψη σε πολεοδομικές παραβάσεις επιχειρήσεων και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και για παρεμβάσεις με στόχο τη διαγραφή προστίμων.

Ακολούθησε πολύμηνη παρακολούθηση των εμπλεκομένων, κατά την οποία οι Αρχές χαρτογράφησαν, σύμφωνα με τη δικογραφία, τη δομή, τους ρόλους και τη λειτουργία του δικτύου.

Το «πόθεν έσχες» και τα 20.000 ευρώ

Ξεχωριστό σκέλος της έρευνας αφορά τα οικονομικά στοιχεία του ζευγαριού που φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, όταν κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις για ζητήματα που αφορούσαν τις δηλώσεις «πόθεν έσχες», φέρονται να επιδίωξαν παρέμβαση στην εξέλιξη της διαδικασίας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι καταβλήθηκαν, μέσω μεσαζόντων, 20.000 ευρώ με την προσδοκία ευνοϊκής μεταχείρισης. Ωστόσο, η προσπάθεια φέρεται να μην απέδωσε αποτέλεσμα, καθώς η υπόθεση ακολούθησε κανονικά τη δικαστική της πορεία και το ζευγάρι τελικά δικαιώθηκε σε δεύτερο βαθμό.

Ακίνητα και έργα τέχνης στο επίκεντρο των ερευνών

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν πιθανές διαδρομές νομιμοποίησης εσόδων που αποδίδονται στην παράνομη δραστηριότητα του κυκλώματος.

Στο επίκεντρο βρίσκονται επενδύσεις σε ακίνητα και αγορές έργων τέχνης υψηλής αξίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, το ζευγάρι απέκτησε πολυτελές ακίνητο στην Κύθνο, ενώ ερευνώνται και συναλλαγές για έργα τέχνης που φέρεται να αγοράστηκαν σε τιμές σημαντικά υψηλότερες από την πραγματική τους αξία.