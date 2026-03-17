Σύμφωνα με το Ισλαμαμπάντ, «οι στόχοι του Πακιστάν επιλέχθηκαν με ακρίβεια και πραγματοποιήθηκαν προσεκτικά, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν παράπλευρες απώλειες».

Τουλάχιστον 400 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 250 τραυματίστηκαν σε αεροπορική επιδρομή που πραγματοποίησε το Πακιστάν σε κέντρο απεξάρτησης στην Καμπούλ –σύμφωνα με εκπρόσωπο της κυβέρνησης των Ταλιμπάν–, σε μια απότομη κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών.

Το Πακιστάν απέρριψε τον ισχυρισμό ως ψευδή και παραπλανητικό και δήλωσε ότι «στόχευσε με ακρίβεια στρατιωτικές εγκαταστάσεις και υποδομές υποστήριξης τρομοκρατών» το βράδυ της Δευτέρας.

Η αεροπορική επιδρομή σημειώθηκε λίγες ώρες αφότου η Κίνα δήλωσε έτοιμη να συνεχίσει τις προσπάθειες για μείωση των εντάσεων μεταξύ των δύο ισλαμικών χωρών, καλώντας και τις δύο πλευρές να αποφύγουν την επέκταση του πολέμου και να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Η σύγκρουση που ξεκίνησε τον περασμένο μήνα είναι η χειρότερη που έχει σημειωθεί ποτέ μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών, οι οποίες μοιράζονται σύνορα 2.600 χιλιομέτρων. Είχε υποχωρήσει μέσα από προσπάθειες διαμεσολάβησης από φιλικές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Κίνα, πριν αναζωπυρωθεί ξανά εν μέσω ευρύτερης αστάθειας στην περιοχή.

Στο σημείο της επίθεσης, ένα μονώροφο κτίριο έχει καεί ολοσχερώς, ενώ άλλα κτίρια μετατράπηκαν σε σωρούς από ξύλο και μέταλλο. Κουβέρτες, προσωπικά αντικείμενα και κλινοσκεπάσματα βρίσκονται διάσπαρτα παντού.

«Όταν έφτασα (χθες το βράδυ), είδα τα πάντα στις φλόγες, άνθρωποι καίγονταν», δήλωσε στο Reuters ο οδηγός ασθενοφόρου Χατζί Φαχίμ. «Νωρίς το πρωί, με κάλεσαν ξανά και μου είπαν να επιστρέψω γιατί υπάρχουν ακόμη πτώματα κάτω από τα ερείπια».

Ασθενοφόρα και οχήματα της αστυνομίας ήταν σταθμευμένα κοντά στην πύλη της κατεστραμμένης εγκατάστασης, την οποία μια πινακίδα προσδιόριζε ως «κέντρο απεξάρτησης από τα ναρκωτικά» με 1.000 κλίνες.

«Δεν υπήρξαν παράπλευρες απώλειες», λέει το Πακιστάν

Ο Χαμντουλάχ Φιτράτ, αναπληρωτής εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, δήλωσε ότι η αεροπορική επιδρομή σημειώθηκε στις 9 μ.μ. (16:30 GMT) τη Δευτέρα και στόχευσε το κρατικό νοσοκομείο Omid, το οποίο, όπως είπε, ήταν κέντρο απεξάρτησης με 2.000 κλίνες.

«Μεγάλα τμήματα του νοσοκομείου έχουν καταστραφεί και υπάρχουν φόβοι για μεγάλο αριθμό θυμάτων», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X. «Δυστυχώς, ο αριθμός των νεκρών έχει μέχρι στιγμής φτάσει τους 400, ενώ έως 250 άλλοι έχουν τραυματιστεί». Ομάδες διάσωσης βρίσκονταν στο σημείο προσπαθώντας να ελέγξουν τη φωτιά και να ανασύρουν τα θύματα, πρόσθεσε.

Το υπουργείο Πληροφοριών και Ραδιοτηλεόρασης του Πακιστάν, ωστόσο, έκανε λόγο για «διαστρέβλωση των γεγονότων» εκ μέρους των Ταλιμπάν.

Σε νυχτερινή ανάρτηση στο X, ανέφερε ότι το Πακιστάν στόχευσε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και «υποδομές υποστήριξης τρομοκρατών», συμπεριλαμβανομένων αποθηκών τεχνικού εξοπλισμού και πυρομαχικών των Ταλιμπάν του Αφγανιστάν και των Ταλιμπάν του Πακιστάν στην Καμπούλ και τη Νανγκαρχάρ, οι οποίες –όπως υποστήριξε– χρησιμοποιούνταν για επιθέσεις κατά Πακιστανών πολιτών.

«Οι στόχοι του Πακιστάν επιλέχθηκαν με ακρίβεια και πραγματοποιήθηκαν προσεκτικά, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν παράπλευρες απώλειες», ανέφερε η ανακοίνωση. «Αυτή η διαστρέβλωση των γεγονότων επιχειρεί να υποκινήσει συναισθήματα, καλύπτοντας την παράνομη υποστήριξη στη διασυνοριακή τρομοκρατία».