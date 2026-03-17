Η ακρίβεια -εκτιμά η κυβέρνηση- ότι θα χρεωθεί στον πόλεμο και όχι στην ίδια υποβαθμίζοντας τον παράγοντα « αισχροκέρδεια» που αφορά και τα δικά της αντανακλαστικά στην αγορά.

Σε δύο «τερέν» θα δίνει μάχη η κυβέρνηση καθ΄ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. Στο διπλωματικό «τερέν» εν μέσω ανάφλεξης στη Μ. Ανατολή και των όποιων οικονομικών επιπτώσεων στην Ελλάδα και σε αυτό των εσωτερικών σκανδάλων. «Άλλοτε η ζυγαριά θα γέρνει προς την μία πλευρά και άλλοτε προς την άλλη. Το ταμείο θα γίνει στο τέλος» σχολιάζει κορυφαίος υπουργός που βάζει στην μία πλευρά της ζυγαριάς όσα θα «πιστώνεται» η κυβέρνηση και στην άλλη όσα θα «χρεώνεται».

Η προεκλογική «ζυγαριά» για την Ν.Δ.

Κινήσεις όπως η αποστολή φρεγατών και F-16 στην Κύπρο αναμφισβήτητα δίνουν πόντους στην κυβέρνηση.

Η ακρίβεια -εκτιμά η κυβέρνηση- ότι θα χρεωθεί στον πόλεμο και όχι στην ίδια υποβαθμίζοντας τον παράγοντα « αισχροκέρδεια» που αφορά και τα δικά της αντανακλαστικά στην αγορά.

Αν κάτι πιστεύει η κυβέρνηση ότι θα γύρει αρνητικά την πλάστιγγα είναι η αναμόχλευση των σκανδάλων. Με πρώτες τις υποκλοπές και ακολούθως τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα Τέμπη.

Αναζητείται «γραμμή άμυνας» για τις υποκλοπές

Η δήλωση του κατηγορούμενου Ταλ Ντίλιαν ότι η εταιρία του Intellexa που προμηθεύει το Predator συνεργάζεται μόνο με κράτη και κρατικές υπηρεσίες, «πάγωσε» την κυβέρνηση που τώρα μελετάει προσεκτικά τα επόμενα της βήματα.

Είναι ενδεικτικό ότι ακόμη και η Προ Ημερησίας συζήτηση που έχει ζητήσει (δις) το ΠΑΣΟΚ για το Κράτος Δικαίου πάει για αργότερα.. Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να είχε συζητηθεί, ήδη, από την προηγούμενη Παρασκευή. Σχεδιασμός που άλλαξε ενδεχομένως η απόφαση του Ταλ Ντίλιαν να μιλήσει και να βάλει στο κάδρο την κυβέρνηση.

Με τα νέα δεδομένα η συζήτηση στη βουλή μεταφέρεται για μετά την 25η Μαρτίου.

Ισορροπίες σε ναρκοθετημένο πεδίο

Είναι φανερό ότι στο παρασκήνιο γίνονται ζυμώσεις και ερευνώνται προθέσεις προς κάθε κατεύθυνση. Καταρχήν, η κυβέρνηση – υπό τα νέα δεδομένα- θα θέλει να έχει εικόνα της τελικής απόφασης του Πλημμελειοδικείου Πρωτοδικών η οποία ακόμη καθαρογράφεται.. Πως θα προσδιορίζει τη νέα έρευνα και με τι κατηγορητήριο..

Δεύτερον, θα πρέπει να διερευνήσει τι άλλα πιθανόν στοιχεία μπορεί να δουν το φως της δημοσιότητας από την πλευρά των κατηγορουμένων. Και μετά να χαράξει την δική της «γραμμή» έτσι ώστε ούτε τους κατηγορούμενους να εξοργίσει, ούτε τους δικαστικούς λειτουργούς του Πρωτοδικείου να «αδειάσει» αλλά και να καλύψει τους δικαστικούς του Αρείου Πάγου που έβαλαν την υπόθεση διασύνδεσης ΕΥΠ- Predator , στο αρχείο.

Πρόκειται για την ισορροπία του τρόμου και η κυβέρνηση γνωρίζει καλά πόσο προσεκτικά πρέπει να κινηθεί πάνω σε ένα «ναρκοθετημένο» πεδίο όπως αυτό των υποκλοπών.

Μόνιμη επωδός η «δικαιοσύνη»

Γι αυτό και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης που είναι ο μόνος που καλείται να βγάζει τα ..κάστανα από τη φωτιά στην υπόθεση των υποκλοπών έχει χαράξει μία γραμμή την οποία τηρεί απαρέγκλιτα όλες τις τελευταίες ημέρες. Την γραμμή της δικαιοσύνης. «Η υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη. Σε ανώτατο επίπεδο Αρείου Πάγου υπάρχει απόφαση ότι δεν υπάρχουν ευθύνες κρατικών λειτουργών. Τέσσερις ιδιώτες καταδικάσθηκαν σε πρώτο βαθμό και παραπέμπονται σε δεύτερο βαθμό. Θα αποφασίσει η Δικαιοσύνη. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο ούτε γνωρίζω κάτι άλλο» δηλώνει στερεότυπα ο Π. Μαρινάκης σε όποια ερώτηση του γίνεται στο Briefing σχετικά με τις υποκλοπές.

Είτε αφορά την δήλωση Ντίλιαν είτε αφορά την νέα δικαστική έρευνα που έχει προαναγγελθεί είτε αφορά την αμφισβήτηση του Αρείου Πάγου , είτε τις ευθύνες του Μαξίμου είτε σειρά ερωτημάτων που προκύπτουν μετά την δικαστική ανατροπή και την επανεξέταση της υπόθεσης από μηδενική βάση.

Κινητικότητα σε ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη

Την ίδια ώρα, όμως, κινητικότητα παρατηρείται και σε άλλες εκκρεμείς υποθέσεις. Στο παρασκήνιο, για παράδειγμα, εντείνονται οι φήμες που θέλουν την 2η δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ να φθάνει στην βουλή το πολύ μέχρι τα τέλη Μαρτίου. Με την κυβέρνηση να κάθεται σε αναμμένα κάρβουνα καθώς κανείς δεν ξέρει αν η δικογραφία θα συνοδευτεί – αυτή τη φορά- με συγκεκριμένες διώξεις κατά βουλευτών ή υπουργών για παράνομες συναλλαγές με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήδη, πολλά ονόματα έχουν γραφεί ανεβάζοντας την αγωνία των κυβερνητικών στελεχών στο κατακόρυφο.

Μέσα σε αυτό το κλίμα δεν πρέπει να παραβλέψει κανείς και τις εντυπώσεις ή πολιτικές επιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν από την δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό των βαγονιών που βρίσκεται σε εξέλιξη αλλά και από την κύρια δίκη για την τραγωδία των Τεμπών που ξεκινά.