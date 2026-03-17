Το Dnews παρουσιάζει όλες τις μεγάλες προκηρύξεις ΑΣΕΠ που τρέχουν αυτήν την περίοδο.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το νέο κύμα προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ για το 2026, με χιλιάδες θέσεις να «τρέχουν» ήδη.

Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η μεγάλη προκήρυξη 1ΓΒ/2026, που αφορά 2.628 μόνιμες θέσεις τεχνολογικής εκπαίδευσης για επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού, ενώ παράλληλα δύο ακόμη προκηρύξεις βρίσκονται σε εξέλιξη, η πρώτη αφορά τον τομέα της Υγείας και η δεύτερη την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Παράλληλα, στο Εθνικό Τυπογραφείο βρίσκεται η νέα προκήρυξη 4Κ/2026, η οποία προβλέπει επιπλέον 1.654 θέσεις στον τομέα της Υγείας, ενισχύοντας περαιτέρω τις προσλήψεις στο δημόσιο σύστημα.

1ΓΒ/2026:2.628 μόνιμες θέσεις ΤΕ

Μεταξύ των βασικών προκηρύξεων που τρέχουν είναι η 1ΓΒ/2026, η οποία αφορά 2.628 μόνιμες θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης για υποψηφίους που συμμετείχαν στον δεύτερο πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό.

Οι ειδικότητες

ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας

ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων

ΤΕ Δημοσιονομικών

ΤΕ Διαιτολογίας

ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΤΕ Επιμελητές Ανηλίκων

ΤΕ Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

ΤΕ Επιμελητές Κοινωνικής Αρωγής

ΤΕ Επισκέπτες Υγείας

ΤΕ Επόπτες Δημόσιας Υγείας

ΤΕ Εργοθεραπείας

ΤΕ Εφοριακών

ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

ΤΕ Λογοθεραπείας

ΤΕ Μηχανικοί Αυτοματισμού

ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

ΤΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών

ΤΕ Μηχανικών Οχημάτων

ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών

ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών

ΤΕ Μηχανικών ειδ. ΤΕ Τεχνολόγων Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας

ΤΕ Περιβάλλοντος

ΤΕ Πληροφορικής

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

ΤΕ Τελωνειακών

ΤΕ Γεωπόνων

ΤΕ Δασοπόνων

ΤΕ Ζωικής Παραγωγής

ΤΕ Ιχθυολογίας Αλιείας

ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων

ΤΕ Φυσικοθεραπευτών

Οι αιτήσεις ολοκληρώνονται στις 30 Μαρτίου 2026 και ώρα 14:00.

2Κ/2026:1.696 θέσεις σε νοσοκομεία

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προκήρυξη 2Κ2026 για 1.696 θέσεις σε νοσοκομεία της χώρας για ειδικότητες ΤΕ και ΔΕ, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 18 Μαρτίου 2026 και ώρα 14:00.

Η προκήρυξη 2Κ/2026 του ΑΣΕΠ ενισχύει κρίσιμες δομές υγείας από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη έως νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές, δίνοντας ευκαιρίες σε επαγγελματίες υγείας, τεχνικούς, διοικητικούς και πληρώματα ασθενοφόρων.

3Κ/2026: Μόνιμες προσλήψεις στην ΥΠΑ

Ανοιχτές παραμένουν οι αιτήσεις για την ΑΣΕΠ 3Κ/2026 που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 43 θέσεων μόνιμου προσωπικού της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας (ΗΜΑΕΚ), πρώην ΠΕ Ηλεκτρονικών (A.T.S.E.P.-Air Traffic Safety Electronics Personnel) στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)-Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Οι προσλήψεις καλύπτουν ανάγκες τόσο στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», όσο και σε περιφερειακά αεροδρόμια και κέντρα ελέγχου σε όλη τη χώρα, όπως Ηράκλειο, Ρόδο, Ζάκυνθο, Μύκονο, Σαντορίνη και άλλες περιοχές.

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτούνται:

πτυχίο ΑΕΙ συναφούς ειδικότητας (Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ, Πληροφορικής ή Τηλεπικοινωνιών)

άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ

Ορισμένες θέσεις προβλέπουν κριτήρια εντοπιότητας, τα οποία μπορούν να ενισχύσουν τη βαθμολογία των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων λήγει στις 26 Μαρτίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.