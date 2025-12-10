Το ύποπτο εύρημα που οδήγησε στην απόφαση ανάκλησης, τι πρέπει να προσέξουν οι Έλληνες καταναλωτές.

Συναγερμός ανάκλησης σήμανε στην Ευρώπη για ακατάλληλα λεμόνια/λαιμ Βραζιλίας γεμάτα φυτοφάρμακα που πωλούνται και στην Ελλάδα.

Η Ολλανδία εξέδωσε στις 8 Δεκεμβρίου προειδοποίηση για την παρουσία χλωρπυρίφου, ενός επικίνδυνου φυτοφαρμάκου, σε λεμόνια εισαγόμενα από τη Βραζιλία. Η ανάλυση έδειξε ότι τα υπολείμματα ξεπερνούν τα επιτρεπόμενα όρια (0,032 mg/kg αντί για 0,01 mg/kg), γεγονός που καθιστά το προϊόν πιθανώς σοβαρό κίνδυνο για την υγεία των καταναλωτών. Πρόκειται για ένα νευροτοξικό φυτοφάρμακο με τη δραστική ουσία χλωροπυριφός (chlorpyrifos), το οποίο ενοχοποιείται κυρίως για την γέννηση λιποβαρών νεογνών, προβλήματα διάσπασης προσοχής και μειωμένου IQ στα παιδιά.

H ειδοποίηση ανάκλησης που στάλθηκε στην Ελλάδα

Προϊόν: Λεμόνια / λάιμ

Χώρα προέλευσης: Βραζιλία

Ημερομηνία δειγματοληψίας: 4 Νοεμβρίου 2025

Αποτελέσματα ανάλυσης: Υπολείμματα χλωρπυρίφου 0,032 mg/kg

Ολλανδία: Ενημέρωση αρμόδιων αρχών και προμηθευτή

Βέλγιο: Ανάκληση προϊόντος από καταναλωτές

Τα λεμόνια αυτά διανέμονται και σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί περιστατικά ασθενειών ή συμπτωμάτων, ωστόσο οι καταναλωτές συνιστάται να ελέγξουν τις παρτίδες που διαθέτουν και να ακολουθήσουν τις οδηγίες ανάκλησης των αρμόδιων αρχών. Η παρακολούθηση της κατάστασης συνεχίζεται από τις εθνικές αρχές και το INFOSAN, με στόχο την προστασία των καταναλωτών και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Συνιστάται η προτίμηση προϊόντων με πιστοποίηση και ελέγχους για την αποφυγή κινδύνων από φυτοφάρμακα.