Η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών χαρακτηρίστηκε από περιορισμένη μεταβλητότητα και ήπιες διακυμάνσεις, με τον Γενικό Δείκτη να κινείται επί αρκετές ώρες σε αρνητικό έδαφος πριν ανακτήσει σταδιακά τις απώλειες προς το τέλος της ημέρας. Ο δείκτης έκλεισε στις 2.088,61 μονάδες, υποχωρώντας οριακά κατά 0,05%. το τέλος της συνεδρίασης, 66 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, 61 κατέγραψαν πτώση και 75 παρέμειναν αμετάβλητες.

Η αξία των συναλλαγών υποχώρησε αισθητά στα 166,2 εκατ. ευρώ, από 227 εκατ. την προηγούμενη ημέρα, με 15,7 εκατ. ευρώ να αφορούν πακέτα συναλλαγών. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 25,96 εκατ. τεμάχια. Ο τραπεζικός δείκτης διαμορφώθηκε στις 2.321,44 μονάδες με μικρή μεταβολή -0,06%, ενώ ο FTSE 25 έκλεισε στις 5.275,81 μονάδες με πτώση 0,08%. Αντίθετα, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM κινήθηκε ανοδικά κατά 0,61% στις 2.779,04 μονάδες.

Η Alpha και η Πειραιώς έκλεισαν ανοδικά, ενώ η Εθνική Τράπεζα υποχώρησε. Η Credia κατέγραψε σημαντική άνοδο, αναδεικνυόμενη σε μία από τις πιο δραστήριες μετοχές του κλάδου. Στον βιομηχανικό κλάδο, ΕΛΧΑ και Βιοχάλκο σημείωσαν αξιοσημείωτα κέρδη, ενώ ήπια άνοδο κατέγραψε και η Cenergy. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν οι ΑΒΑΞ, Profile και Ideal με σημαντική ενίσχυση, ενώ η Intralot κινήθηκε οριακά πτωτικά παρά τον αυξημένο όγκο πακέτων. Στο χαμηλότερο τμήμα της αγοράς, ισχυρή άνοδο σημείωσαν οι ΕΚΤΕΡ, Qualco και Δομική Κρήτης.

Η απουσία της Eurobank από τη συνεδρίαση, λόγω εταιρικού μετασχηματισμού, συνέβαλε στη μείωση του τζίρου. Στο διεθνές περιβάλλον, οι αγορές αναμένουν την απόφαση της Fed για νέα μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις δηλώσεις του επικεφαλής για τις προοπτικές του κόστους δανεισμού το 2026.