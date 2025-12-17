«Καταλληλότερος να ηγηθεί ο Τσίπρας»

Αρχικά ήταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, που ουσιαστικά προανήγγειλε την προσχώρησή του στο κόμμα Τσίπρα όταν αυτό ιδρυθεί.

Ακολούθησε ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Μίλτος Ζαμπάρας που την Τρίτη το βράδυ παραβρέθηκε στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα στην Πάτρα για την παρουσίαση της «Ιθάκης».

Μιλώντας στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών» την Τετάρτη δήλωσε πως ο Αλέξης Τσίπρας είναι αυτός που μπορεί να ηγηθεί ενός κόμματος που θα διεκδικήσει την εξουσία από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, υποστήριξε πως δεν μπορεί να φανταστεί πώς είναι δυνατόν να κατέβουν στις εκλογές και ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρας, ενώ με δυσκολία προσπάθησε να κρύψει πως ο ίδιος θα οδεύσει στο νέο κόμμα.

Τα δύσκολα για την Κουμουνδούρου μόλις ξεκινούν...

Τ.Τε.