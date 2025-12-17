Το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros έκρινε την προσφορά της Paramount «κατώτερη» από τη συμφωνία συγχώνευσης με το Netflix.

Το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros Discovery απέρριψε σήμερα την πρόταση εχθρικής εξαγοράς ύψους 108,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Paramount Skydance, δηλώνοντας ότι ο όμιλος τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών δεν παρείχε επαρκείς εγγυήσεις χρηματοδότησης.

Σε επιστολή προς τους μετόχους το διοικητικό συμβούλιο της WBD τονίζει ότι η Paramount «παραπλανούσε διαρκώς» τους μετόχους της Warner Bros ότι η προσφορά μετρητών των 30 δολαρίων ανά μετοχή ήταν πλήρως εγγυημένη ή «υποστηριζόμενη» από την οικογένεια Έλισον, με επικεφαλής τον δισεκατομμυριούχο και διευθύνοντα σύμβουλο της Oracle Λάρι Έλισον.

«Δεν την έδωσε ποτέ», έγραψε το διοικητικό συμβούλιο αναφορικά με την εγγύηση της προσφοράς της Paramount, σημειώνοντας ότι η προσφορά ενέχει «πολλούς, σημαντικούς κινδύνους».

Το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros υπογράμμισε επίσης ότι έκρινε την προσφορά της Paramount «κατώτερη» από τη συμφωνία συγχώνευσης με το Netflix.

Η προσφορά των 27,75 δολαρίων ανά μετοχή του γίγαντα του streaming για τα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο της Warner Bros, τη βιβλιοθήκη της και την υπηρεσία streaming HBO Max είναι μια δεσμευτική συμφωνία που δεν απαιτεί χρηματοδότηση από ίδια κεφάλαια και έχει ισχυρές δεσμεύσεις χρέους, γράφει το διοικητικό συμβούλιο.

Η Warner Bros δεν έχει ακόμη ορίσει ημερομηνία για την ψηφοφορία των μετόχων για τη συμφωνία, αλλά αναμένεται να συμβεί κάποια στιγμή την άνοιξη ή στις αρχές του καλοκαιριού, δήλωσε ο πρόεδρός της, Samuel Di Piazza, σε συνέντευξή του στο CNBC.

Η Paramount δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό, ενώ το Netflix χαιρέτισε την κίνηση.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Warner Bros Discovery επιβεβαίωσε ότι η συμφωνία συγχώνευσης της Netflix είναι ανώτερη και ότι η εξαγορά μας είναι προς το συμφέρον των μετόχων», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο συν-διευθύνων σύμβουλος Ted Sarandos.

Οι μετοχές της Warner Bros υποχώρησαν κατά 1,4% στα 28,5 δολάρια στις προσυνεδριακές συναλλαγές, ενώ η Netflix κέρδισε 1,5% και η Paramount υποχώρησε 1,8%.

