Συνένοχοι δεν θα γίνουμε, διαμήνυσε ο Χάρης Δούκας.

«Εγκώμιο στη σοβαρότητα...» με αυτή τη φράση ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας «επιτίθεται» στους γαλάζιους δημάρχους που από τη μία συμμετείχαν στην απεργία της 16ης Δεκεμβρίου και από την άλλη έδωσαν «λευκή επιταγή» στην κυβέρνηση για την οικονομική ασφυξία των δήμων.

«Χθες το πρωί όλοι οι δήμαρχοι – και οι γαλάζιοι - έξω από την Βουλή διεκδικούσαμε πόρους για τους δήμους. Χθες το απόγευμα οι γαλάζιοι δήμαρχοι συναντήθηκαν με Θ. Λιβάνιο και Κ. Σκρέκα στα γραφεία της ΝΔ. Και σήμερα το πρωί ψήφισαν να δώσουν λευκή επιταγή στην κυβέρνηση για την οικονομική ασφυξία των δήμων] αναφέρει σε ανάρτησή του ο Χάρης Δούκας.

Πρόσθεσε πως «εμείς επισημάναμε τους κινδύνους, καταθέσαμε προτάσεις. Όμως συνένοχοι δεν θα γίνουμε. Αποχωρήσαμε. Καλές γιορτές...»

{https://twitter.com/h_doukas/status/2001295267581059440}