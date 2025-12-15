Το «παράπονο» του Δημάρχου Αθηναίων.

Είναι το μόνο στέλεχος που δεν χρησιμοποιείται στον προσυνεδριακό διάλογο και δεν έχει αποσταλεί ούτε σε μια κομματική συνεδρίαση, ούτε καν στην Α΄ Αθήνας!

Το «παράπονο» αυτό εξέφρασε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας με συνέντευξή του στη Realnews, καταγγέλλοντας ουσιαστικά την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για αποκλεισμό.

Κάποιες πληροφορίες μάλιστα επιμένουν πως τα πράγματα θα γίνουν πολύ χειρότερα όταν ανακοινωθεί η γραμματεία του Τομέα Αυτοδιοίκησης του ΠΑΣΟΚ, κάτι που θα γίνει τις αμέσως επόμενες ημέρες...

Β.Σκ.