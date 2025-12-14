Όσα αναφέρει ο Δήμαρχος Αθηναίων σε συνέντευξή του.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα «Real News της Κυριακής» και στους δημοσιογράφους Παναγή Γαλιατσάτο και Μαριτίνα Ζαφειριάδου.

Ακολουθεί ολόκληρη η συνέντευξη:

Σε συμβολικό κλείσιμο των δήμων προχωρά μεθαύριο η ΚΕΔΕ, ημέρα ψήφισης του Προϋπολογισμού. Τι ζητάτε; Ποια θα είναι τα επόμενα βήματά σας;

Αξιοπρέπεια. Ζητάμε τα εργαλεία που θα μας επιτρέπουν να κρατάμε τις πόλεις μας καθαρές, τις κοινωνικές μας δομές ικανές να ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες των δημοτών μας, να λειτουργούν απρόσκοπτα τα δημοτικά ιατρεία, οι παιδικοί σταθμοί, οι δομές για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Ζητάμε να μπορούμε να κάνουμε αντιπλημμυρικά έργα και συνολικά έργα πολιτικής προστασίας, να προστατεύουμε και να αξιοποιούμε τον δημόσιο χώρο. Αυτά, οι κυβερνητικές πολιτικές τα υπονομεύουν, αφαιρώντας μας αυθαίρετα τα 2/3 των πόρων που προβλέπονται με ψηφισμένους νόμους να μας αποδίδονται, κρατώντας παγωμένες τις προσλήψεις, αφαιρώντας μας κρίσιμες αρμοδιότητες και νομοθετώντας, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, κόντρα στις αποφάσεις της ΚΕΔΕ.

Πρόθεση μας είναι, η 16η Δεκεμβρίου να είναι η αρχή μιας δυναμικής πορείας που θα αποκαθιστά τον αναντικατάστατο ρόλο των δήμων στην καθημερινότητα των δημοτών μας.

Θα πρέπει να υπολογίζουμε με αυξήσεις στα δημοτικά τέλη στην Αθήνα; Και αν ναι, πότε και πόσο;

Αποφασίσαμε και φέτος να μην αυξήσουμε και να ενισχύσουμε το δίχτυ κοινωνικής προστασίας. Κάνοντας τεράστιες οικονομίες και τιτάνια προσπάθεια έχουμε μηδενίσει τα δημοτικά τέλη για τους άπορους, τις μονογονεϊκές οικογένειες, τους τρίτεκνους, τους πολύτεκνους, τα άτομα με αναπηρία και τους ενεργειακά ευάλωτους συμπολίτες μας.

Και για πρώτη φορά φέτος, δεν θα πληρώσουν δημοτικά τέλη για έναν ολόκληρο χρόνο και οι κάτοικοι που θα αποκτήσουν παιδί κι έχουν οικογενειακό εισόδημα κάτω από 30.000 ευρώ.

Δεν είναι λίγοι όσοι θέτουν θέμα καθαριότητας στην Αθήνα. Μπορεί να βελτιωθεί η σημερινή κατάσταση; Και αν ναι, πώς;

Όλα τα δεδομένα, οι μετρήσεις μας, δείχνουν ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί και θα βελτιωθεί ακόμη περισσότερο. Πώς; Την εβδομάδα αυτή παραλάβαμε 6 καινούρια σάρωθρα, προμηθευτήκαμε 10 νέα, μεσαίου μεγέθους, φορτηγά για τη συλλογή μπάζων, κλαδεμάτων και ογκωδών αντικειμένων, ενώ μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026 θα παραλάβουμε αλλά 40 καινούρια οχήματα, τα οποία ενέταξε η δική μας δημοτική Αρχή σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Στη μάχη της καθαριότητας μπαίνουν επίσης 20 πλυστικά οχήματα και 20 μικρά για εξπρές παρεμβάσεις, ενώ ήδη τοποθετήθηκαν 100 υπόγειοι κάδοι και θα βάλουμε άλλους τόσους. Επίσης τους τελευταίους μήνες έχουμε θέσει σε πιλοτική εφαρμογή ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, το «Ραντεβού με το απορριμματοφόρο», που προς το παρόν αφορά επιχειρήσεις στο Κολωνάκι και στα Εξάρχεια και σύντομα θα πάμε σε Κουκάκι και Πλάκα.

Οι καταστηματάρχες μέσα από μια ειδική εφαρμογή μπορούν και δηλώνουν σε ποιον κάδο θα ρίχνουν τα σκουπίδια τους και ενημερώνονται μισή ώρα πριν περάσει το απορριμματοφόρο ώστε να τα βγάλουν στην ώρα τους, αποφεύγοντας οι κάδοι να ξεχειλίζουν με σκουπίδια. Όλοι οι κάδοι είναι χαρτογραφημένοι και εμφανίζονται στον χάρτη της εφαρμογής, ώστε ο χρήστης να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή ποιος κάδος τον εξυπηρετεί καλύτερα. Τις 70 πρώτες μέρες της εφαρμογής, έχουν εγγραφεί συνολικά 202 επιχειρήσεις και στάλθηκαν 6.300 ενημερώσεις.

Οι παρεμβάσεις μας είναι σε πολλά μέτωπα, όπως για παράδειγμα η συλλογή των βιοαποβλήτων με τους καφέ κάδους, τους οποίους σε ενάμιση χρόνο τους αυξήσαμε κατά 40%, ενώ έχουν τοποθετηθεί και στις 33 λαϊκές αγορές της Αθήνας. Επίσης, αποσύραμε φέτος από τους δρόμους της Αθήνας 1.000 εγκαταλελειμμένα δίκυκλα και περισσότερα από 900 αυτοκίνητα.

Τελικά στο επίπεδο της καθαριότητας, ποιος έχει την ευθύνη για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και τον περιβάλλοντα χώρο;

Έπειτα από μια τροπολογία, πολλές αντικρουόμενες κυβερνητικές ερμηνείες και ακόμη περισσότερες διευκρινιστικές δηλώσεις, η αρμοδιότητα μεταφέρθηκε από τον Οκτώβριο στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Μέχρι τότε την ασκούσε με απόλυτη επιμέλεια ο δήμος της Αθήνας. Θέλω να μου πείτε: Τι έχει αλλάξει στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη τον τελευταίο μήνα; Γίνεται κάτι που δεν γινόταν μέχρι τότε; Όχι.

Το θέμα της καθαριότητας του Μνημείου, επιστρατεύτηκε από την κυβέρνηση για να στρέψει τα φώτα της δημοσιότητας από το μεγάλο αίτημα για δικαιοσύνη και την μεγάλη αγανάκτηση για την συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών.

Η στολισμένη Αθήνα αποκτά άλλη αίγλη και ομορφιά. Προγραμματίζετε και άλλες εκδηλώσεις, στο πρότυπο της αφής του δένδρου στο Σύνταγμα;

Φέτος η Αθήνα θα γιορτάσει σε κάθε γωνιά της. Έχουμε προγραμματίσει εκδηλώσεις και δράσεις για κάθε ηλικία σε όλη την πόλη που θα διαρκέσουν έως τις 11 Ιανουαρίου. Περιλαμβάνουν μουσικούς περιπάτους, συναυλίες, πάρτι, θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, δημιουργικά εργαστήρια για τα παιδιά, ξεναγήσεις και, βεβαίως, τις ξεχωριστές εκδηλώσεις την Παραμονή των Χριστουγέννων και την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Την ερχόμενη Κυριακή έχουμε και το πιο δρομικό δρώμενο της πόλης, το Athens Santa Run. Το σύνθημα της εκκίνησης θα δοθεί μπροστά από το Δημαρχιακό Μέγαρο της Αθήνας. Όλο το εορταστικό πρόγραμμά μας μπορείτε να το δείτε στην ιστοσελίδα του δήμου.

Τελικά, τι γίνεται με την Βασιλίσσης Όλγας κύριε Δήμαρχε; Πότε θα παραδοθεί στους πολίτες της Αθήνας;

Η λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας παραμένει κλειστή από το 2020, εγκλωβισμένη σε έναν σχεδιασμό που απέτυχε, καθώς για το κλείσιμό της έγινε κυκλοφοριακή μελέτη εν μέσω πανδημίας και ενώ στους δρόμους δεν κυκλοφορούσαν αυτοκίνητα λόγω lockdown.

Παρ΄ όλα αυτά, ενώ το έργο έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί, εξακολουθεί να μην παραδίδεται στους πολίτες. Η καθυστέρηση δεν είναι τεχνική, είναι πολιτική και δεν προέρχεται από τον δήμο Αθηναίων.

Ο δήμος έχει προχωρήσει σε όλες τις αναγκαίες εγκρίσεις, έχει καταθέσει ολοκληρωμένη κυκλοφοριακή μελέτη, έχει τη στήριξη των κατοίκων, και έχουμε σαφή στόχο: Μόλις η λεωφόρος παραληφθεί από την Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε. (φορέας υλοποίησης του έργου), θα παραδοθεί στους πολίτες, ως ένας πολυτροπικός δρόμος ήπιας κυκλοφορίας, όπου θα κινούνται τραμ, τρόλεϊ και οχήματα, χωρίς να μειώνεται στο παραμικρό ο πεζόδρομος που έχει δημιουργηθεί, και με απόλυτο σεβασμό στην ανάδειξη των αρχαιοτήτων.

Πολλές φορές έχετε βρεθεί στο επίκεντρο της εσωκομματικής συζήτησης στο ΠΑΣΟΚ. Έχετε τόσες διαφορές με τον πρόεδρο, ή απλά θεωρείτε ότι πρέπει να γίνουν διορθωτικές κινήσεις;

Δεν είναι προσωπικές οι διαφορές μου με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Εξάλλου έχω από την πρώτη ώρα δηλώσει ότι το αποτέλεσμα της εσωκομματικής κάλπης είναι απόλυτα σεβαστό. Όμως βλέπετε σε όλες τις μετρήσεις της κοινής γνώμης ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καταφέρει ακόμα να δημιουργήσει τις συνθήκες ανατροπής του πολιτικού σκηνικού και ότι ο στόχος της πρώτης θέσης στις εκλογές δυσκολεύει.

Είναι, λοιπόν, χρέος μου όπως και όλων των στελεχών μας να συμβάλουμε στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής που θα μας καταστήσει καταλύτες της επιδιωκόμενης αλλαγής. Σε αυτό στοχεύουν οι παρεμβάσεις μου.

Συμφωνείτε με τα περί κολλημένος βελόνας; Σε κάθε περίπτωση δημοσκοπικά βρίσκεστε πολύ μακριά από τον στόχο που έχει θέσει το ΠΑΣΟΚ. Τι πρέπει να αλλάξει;

Έχω ήδη προτείνει συγκεκριμένα βήματα που διαμορφώνουν μια νέα στρατηγική. Αναφέρω ορισμένα εξ αυτών:

-Την ανάγκη ανάδειξης εμβληματικών παρεμβάσεων που θα σηματοδοτήσουν την αλλαγή πορείας που πρεσβεύουμε για τη χώρα. Δεν αρκεί η μακροσκελής απαρίθμηση θέσεων.

-Την απαραίτητη προϋπόθεση να πάμε εμείς σε κάθε χώρο που ζει και δουλεύει η Ελληνίδα και ο Έλληνας και όχι να τους καλούμε μόνο σε κλειστές αίθουσες ξενοδοχείων για ημερίδες.

-Την αδιαπραγμάτευτη διαχωριστική μας γραμμή με τις πολιτικές της Ν.Δ., με ρητή απόφαση του Συνεδρίου μας για καμία κυβερνητική συνεργασία μαζί της.

-Την κοινή μας πορεία για ένα ανοιχτό, δημοκρατικό Συνέδριο με πολιτικό διακύβευμα. Δυστυχώς, βλέπω ότι κάποιοι άρχισαν πάλι τις κινήσεις για διορισμό Νομαρχιακών Επιτροπών. Έχω ήδη αποστείλει επιστολή στην οποία ζητώ καθαρή, ανοιχτή εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη Νομαρχιακών και Τοπικών Επιτροπών, παράλληλα με την εκλογή των συνέδρων.

Σημειώνω επίσης ότι είμαι ο μόνος από τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ που, δυστυχώς, δεν αξιοποιείται στο πλαίσιο των ομιλιών και των διεργασιών που λαμβάνουν χώρα πριν από το Συνέδριο, ούτε καν στην Αθήνα.

Έχετε μιλήσει για διάλογο με τις προοδευτικές δυνάμεις. Σε αυτό τον διάλογο υπάρχει θέση για τον Αλέξη Τσίπρα, εφόσον προχωρήσει στην δημιουργία κόμματος;

Δεν μπορεί να αποκλείουμε εξ ορισμού κανέναν από τον προοδευτικό χώρο. Όσο ξύνουμε πληγές του παρελθόντος -χωρίς να δίνουμε βέβαια συγχωροχάρτι- δεν μπορούμε να κάνουμε την αναγκαία υπέρβαση.

Όσο συνεχίζουμε να μετράμε πληγές, θα μετράμε και ήττες. Χρειάζονται υπερβάσεις τώρα για την ανατροπή. Όσοι από τον προοδευτικό χώρο συνεχίζουν να διχάζουν κάνουν δώρο την τρίτη θητεία στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Με ποια κόμματα θα μπορούσε να συνεργαστεί στην κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ μετά τις εκλογές; Επαναλάβατε πρόσφατα το «καμία συγκυβέρνηση με την Ν.Δ.». Τι θα κάνετε αν το αποτέλεσμα το επιβάλλει;

Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι μια συνεργασία ΠΑΣΟΚ -Ν.Δ. θα είναι καταστροφική για την παράταξη μας και για την χώρα. Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να συνεργαστεί με τα προοδευτικά κόμματα.

Θα πρέπει, όμως, η συνεργασία να έχει προκύψει μέσα από έναν ειλικρινή και συμπεριληπτικό διάλογο, που πρέπει να ξεκινήσει από τώρα, και με κοινές δράσεις και πρωτοβουλίες σε όλα τα μέτωπα, όπως για παράδειγμα για την αυτοδιοίκηση, την υπεράσπιση των θεσμών, την κλιματική αλλαγή.

Όσο για το ερώτημα τι θα γίνει μετεκλογικά και με ποιους θα συνεργαστεί η Ν.Δ., αν, ο μη γένοιτο, έρθει πρώτο κόμμα, υπάρχουν πολλοί σωτήρες και πρόθυμοι να την σώσουν.