Όσα αποκαλύπτει η αντιπρόεδρος σωματείου εργαζομένων και υποδιευθύντρια νοσηλευτικής υπηρεσίας στη Χίο.

Μπροστά σε πολύ δύσκολα περιστατικά βρέθηκε το ιατρικό προσωπικό στα νοσοκομεία της Χίου το βράδυ που συνέβη το ναυάγιο, όπου 15 άνθρωποι έχασαν τραγικά τη ζωή τους. Περισσότεροι από 20 μετανάστες εντοπίστηκαν στη θάλασσα και μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε νοσηλευτικές υπηρεσίες, ανάμεσά τους και παιδιά, με γιατρούς και νοσηλευτές να κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τους σώσουν.

Στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» μίλησε η Μαρία Σαραντινίδου, αντιπρόεδρος σωματείου εργαζομένων και υποδιευθύντρια νοσηλευτικής υπηρεσίας στη Χίο, όπου νοσηλεύονται οι τραυματίες του ναυαγίου, περιέγραψε τον εφιάλτη που βίωσε το βράδυ της Τρίτης (03.02.2026), όταν έφταναν ασταμάτητα οι τραυματίες και οι σοροί όσων σκοτώθηκαν.

«Από το 2015 και πριν το 2015 είχαμε πολλά ναυάγια και είχαμε τότε να αντιμετωπίσουμε πνιγμούς. Υπήρχε φορά, το λες και ανατριχιάζεις, ότι βάζαμε τρία παιδάκια πάνω σε ένα φορείο. Χωρούσαν στο φορείο τρία παιδιά πνιγμένα να τα κατεβάζουμε στο νεκροτομείο. Αυτήν τη φορά δεν είχε καμία σχέση αυτό που αντιμετωπίσαμε.

Αυτήν τη φορά είχαμε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, βαρείς τραυματισμούς, είχαμε κατάγματα, είχαμε ρήξη σπλήνας, ρήξη διαφράγματος, κατάγματα αυχένα στα παιδιά. Δηλαδή ασθενείς που φάνηκαν ότι ήταν λες και ήταν από ένα πολύνεκρο τροχαίο. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν χτυπημένοι», είπε η Μαρία Σαραντινίδου.

Bαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις η αιτία θανάτου των θυμάτων

Σοβαρές κακώσεις διαπίστωσαν οι ιατροδικαστές στα θύματα της τραγωδίας στη Χίο, γεγονός που φαίνεται ότι οδήγησε στον θάνατό τους.

Η ιατροδικαστική διερεύνηση στις σορούς των 15 ανθρώπων που ανασύρθηκαν νεκροί από την θάλασσα της ανοιχτά της Χίου ολοκληρώθηκε από την ομάδα των 4 ιατροδικαστών και τριών νεκροτόμων που είχε μεταβεί στην Χίο, με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, βάσει των όσων προβλέπονται στο ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης, που έχει εκπονηθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Επίσης, εκτός από τη διερεύνηση των αιτιών θανάτου, λήφθηκαν δείγματα για την ταυτοποίηση των σορών με τη μέθοδο DNA.

Ακόμη, υπήρξε μέριμνα και σε συνεννόηση με γραφεία τελετών, εξασφαλίστηκε η μεταφορά των σορών στο νεκροταφείο Σχιστού για τη φύλαξή τους μέχρι την ταυτοποίηση και απόδοσή τους στους οικείους τους.