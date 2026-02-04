«Απλετο φως» ζητά ο δήμαρχος Αθηναίων. «Τόσο για τις συνθήκες και τις αποφάσεις που οδήγησαν στον χαμό τόσων ανθρώπων στη ναυτική τραγωδία στη Χίο, όσο και για τα κυκλώματα διακινητών που κερδοσκοπούν πάνω στην απόγνωση και τον ανθρώπινο πόνο».

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση της Πολιτείας, τονίζει ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, αναφερόμενος στην τραγωδία ανοιχτά της Χίου, με 15 νεκρούς μετανάστες.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Χάρη Δούκα:

«Κανείς δεν φεύγει από το σπίτι του εκτός αν το σπίτι είναι το στόμα ενός καρχαρία» - Warsan Shire

Άπλετο φως.

Τόσο για τις συνθήκες και τις αποφάσεις που οδήγησαν στον χαμό τόσων ανθρώπων στη ναυτική τραγωδία στη Χίο, όσο και για τα κυκλώματα διακινητών που κερδοσκοπούν πάνω στην απόγνωση και τον ανθρώπινο πόνο.

