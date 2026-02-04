Η Lufthansa είχε ρόλο στη βιομηχανία όπλων και στη Luftwaffe, τη γερμανική πολεμική αεροπορία.

Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός αιώνα από την ίδρυσή της, η γερμανική αεροπορική εταιρεία Lufthansa επανεξετάζει την ιστορία της, αναλαμβάνοντας μεγαλύτερη ευθύνη για τις πράξεις της κατά τη ναζιστική περίοδο, απομακρυνόμενη από προηγούμενες προσπάθειες να διαχωρίσει την προπολεμική από τη μεταπολεμική της ταυτότητα.

«Στη Lufthansa είμαστε περήφανοι για αυτό που είμαστε σήμερα», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο διευθύνων σύμβουλος Κάρστεν Σπορ σήμερα Τετάρτη. «Το να αγνοήσουμε τα δύσκολα, σκοτεινά, τρομερά χρόνια θα ήταν απλώς ανέντιμο», πρόσθεσε.

Ακόμη και η απόφαση να τιμηθούν τα 100 χρόνια από την ίδρυση της πρώτης «Deutsche Luft Hansa» αποτυπώνει την αλλαγή στάσης. Η εταιρεία για μεγάλο χρονικό διάστημα τόνιζε τον νομικό και οργανωτικό διαχωρισμό ανάμεσα στον προκάτοχό της - που ήταν στενά συνδεδεμένος με το ναζιστικό καθεστώς και έκλεισε το 1946 - και τη μεταπολεμική Lufthansa AG, η οποία ιδρύθηκε το 1953.

Μέλη του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου της Lufthansa είχαν ενταχθεί στο Ναζιστικό Κόμμα από το 1930 και μετά και, ως κρατική αεροπορική εταιρεία, μετέφερε κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Η Lufthansa είχε επίσης ρόλο στη βιομηχανία όπλων και στη Luftwaffe, τη γερμανική πολεμική αεροπορία.

Το 1944, ο τομέας των εξοπλισμών αντιστοιχούσε σε πάνω από τα δύο τρίτα των συνολικών της εσόδων.

Βήματα προς μια νέα κατεύθυνση

Παλαιότερα μέλη της διοίκησης τόνιζαν τον διαχωρισμό κυρίως για λόγους φήμης και νομικής ευθύνης. Πλέον, η Lufthansa θέλει να αναλάβει την ευθύνη, δήλωσε ο Σπορ.

Ένα από τα βήματα προς αυτήν τη νέα κατεύθυνση είναι η έκδοση ενός νέου βιβλίου για την ιστορία της εταιρείας.

Σύμφωνα με τον ιστορικό Μάνφρεντ Γκρίγκερ, που συνέβαλε στο βιβλίο, περισσότεροι από 12.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να απασχοληθούν στην παραγωγή όπλων της Hansa και στις εργασίες επισκευής και συντήρησης. Μόνο πρόσφατα αποκαλύφθηκε ότι ανάμεσά τους υπήρχαν και παιδιά.

Πηγή: Reuters