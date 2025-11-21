Στην πρώτη και κύρια διαδικασία της δίκης της Νυρεμβέργης δικάστηκαν 19 από τους πιο σημαντικούς Ναζί. Στις 12 επόμενες δίκες, δικάστηκαν σχεδόν 200.

Μια πλήρως ψηφιοποιημένη συλλογή των αρχείων από τη δίκη της Νυρεμβέργης είναι διαθέσιμη στο ίντερνετ σηματοδοτώντας την 80ή επέτειο από την έναρξη της πρωτοποριακής νομικής απόπειρας για την προσαγωγή των ηγετών των Ναζί στη δικαιοσύνη.

Η ανοιχτή πρόσβαση σε κάθε επίσημο έγγραφο της δίκης, που τηρείται από τη βιβλιοθήκη της νομικής σχολής του Χάρβαρντ, είναι διαθέσιμη σε όλους τους ερευνητές, ερασιτέχνες ή επαγγελματίες, για πρώτη φορά από την Πέμπτη, μετά από μια 25ετή προσπάθεια μιας ομάδας 30 ιστορικών, επιμελητών και βιβλιοθηκονόμων.

Η προσπάθεια ξεκίνησε το 1998 με την αφαίρεση συρραπτικών και συνδετήρων από τα ευαίσθητα έγγραφα, ώστε να μπορούν να σαρωθούν. Ο Paul Deschner, επικεφαλής του έργου του Χάρβαρντ για τις δίκες της Νυρεμβέργης, δήλωσε ότι από την αρχή ο στόχος ήταν να ψηφιοποιηθούν όλα όσα φυλάσσονταν σχετικά με τις δικαστικές διαδικασίες στη συλλογή της βιβλιοθήκης, τα οποία μέχρι τότε φυλάσσονταν σε κουτιά και σπάνια έβλεπε κανείς.

Ο στόχος ήταν διττός: «να διατηρηθούν αυτά τα έγγραφα, τα οποία άρχιζαν κυριολεκτικά να αποσυντίθενται μόλις τα άγγιζαν, επειδή ήταν... σε χαρτί με βάση το οξύ της δεκαετίας του 1940 και απλά δεν άντεχαν τον χειρισμό, και να καταστούν προσβάσιμα στην αυγή της εποχής του διαδικτύου» οπως είπε χαρακτηριστικά.

Η συλλογή της βιβλιοθήκης περιέχει περισσότερες από 750.000 σελίδες με αντίγραφα, υπομνήματα και αποδεικτικά στοιχεία από συνολικά 13 υποθέσεις, οι οποίες μεταξύ 1945 και 1949 ασκήθηκαν εναντίον στρατιωτικών και πολιτικών ηγετών των Ναζί που θεωρήθηκαν υπεύθυνοι για φρικαλεότητες κατά της ανθρωπότητας, ιδίως για το Ολοκαύτωμα, και έφεραν επανάσταση στο διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στην πρώτη και κύρια διαδικασία, δικάστηκαν 19 από τους πιο σημαντικούς Ναζί, συμπεριλαμβανομένων των Χέρμαν Γκέρινγκ, Ρούντολφ Ες και Άλμπερτ Σπέερ. Σε 12 επόμενες δίκες, δικάστηκαν σχεδόν 200. Συνολικά, μόνο τρεις κρίθηκαν αθώοι. Δώδεκα έλαβαν θανατικές ποινές και άλλοι ισόβια ή μικρότερες.

Στον θησαυρό αυτού του αρχειακού υλικού περιλαμβάνονται απομαγνητοφωνήσεις που περιγράφουν λεπτομερώς την πλήρη δραστηριότητα της αίθουσας του δικαστηρίου καθ' όλη τη διάρκεια κάθε δίκης, καθώς και έγγραφα που αντλήθηκαν από δικηγόρους και αποδεικτικά στοιχεία που υποβλήθηκαν τόσο από τις ομάδες εισαγγελίας όσο και από τις ομάδες υπεράσπισης.

Ο Deschner δήλωσε ότι οι απλοί χρήστες θα μπορούν πλέον να ανακαλύψουν με διάφορους τρόπους, όπως χρησιμοποιώντας το απομαγνητοφωνημένο κείμενο ως οδικό χάρτη για τη συλλογή ή, με λέξη-κλειδί, ένα πολύ ευρύτερο φάσμα πληροφοριών από ό,τι ήταν προηγουμένως διαθέσιμο. Τα έγγραφα - σε ορισμένα η φρίκη είναι σαφής, ενώ σε άλλα μεταφέρεται σε γραφειοκρατική γλώσσα - παρέχουν μια λεπτομερή περιγραφή του πώς οι Ναζί αρχικά εκπόνησαν τα σχέδιά τους για το Ολοκαύτωμα και στη συνέχεια τα ανέπτυξαν. «Δίνουν μια σαφή εικόνα για το πόσο συγκριτικά αθώα μπορεί να φαίνονταν τα πράγματα στις αρχές της δεκαετίας του '30 σε σύγκριση με μόλις λίγα χρόνια αργότερα», δήλωσε ο Deschner.

«Έχει τεράστια χρησιμότητα για ανθρώπους που έχουν μάτια να βλέπουν, αυτιά να ακούν... στο πλαίσιο κάθε χρονικής περιόδου, συμπεριλαμβανομένης της δικής μας. Θα μπορούσε να ευαισθητοποιήσει τους ανθρώπους ώστε να είναι σε εγρήγορση για τις δυναμικές όπως απεικονίζονται σε αυτά τα αρχεία» τόνισε.

Σε μια εποχή που η ακαδημαϊκή ελευθερία θεωρείται γενικά ότι απειλείται και, στις ΗΠΑ ειδικότερα, τα πανεπιστήμια αμφισβητούνται για τον παραδοσιακό τους ρόλο ως χώροι για την προώθηση της αλήθειας, το έργο έχει αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία, δήλωσε ο Deschner.

Η Amanda Watson, υπέυθυνη της βιβλιοθήκης και των υπηρεσιών πληροφόρησης της νομικής σχολής του Χάρβαρντ, είπε ότι η ισχυρή διατήρηση των εγγράφων ως ψηφιακών υποκατάστατων δεν ήταν αρκετή: η γνώση έπρεπε να μοιραστεί. «Αυτή η συλλογή αποτελεί απάντηση σε ένα από τα πιο κρίσιμα ερωτήματα της ιστορίας», είπε. «Πώς μπορεί το δίκαιο να αναδειχθεί για να αντιμετωπίσει στιγμές διεθνούς κρίσης; Σήμερα διασφαλίζουμε ότι η απάντηση δεν είναι κλειδωμένη αλλά διαθέσιμη σε όλους. Όταν κάνουμε τη δικαιοσύνη ορατή, την κάνουμε δυνατή».

Με πληροφορίες του Guardian