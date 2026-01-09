Ο πρόεδρος του δικαστηρίου χαρακτήρισε «ανειλικρινή» την κατάθεση του συνεργάτη του Γ. Λαβράνου, Σωτήρη Ντάλα

Με αναπάντητα καίρια ερωτήματα στη «σκοτεινή» υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, έμεινε η κατάθεση που έδωσε στο δικαστήριο ο φερόμενος ως στενός συνεργάτης του κατηγορουμένου επιχειρηματία Γιάννη Λαβράνου, Σωτήρης Ντάλας ο οποίος υπήρξε τεχνικός διευθυντής της εμπλεκόμενης εταιρείας Krikel.

Ο μάρτυρας Σωτήρης Ντάλας ο οποίος κλήθηκε να καταθέσει, λόγω των στοιχείων που έχουν προκύψει μέχρι στιγμής από την αποδεικτική διαδικασία, άλλοτε «δεν μπορούσε να θυμηθεί» κι άλλοτε δεν γνώριζε… Για τον λόγο αυτό, αμφισβητήθηκε έντονα η αξιοπιστία του από όλους τους παράγοντες, με τον πρόεδρο του δικαστηρίου να μελετά το ενδεχόμενο να αποσταλούν τα πρακτικά στην Εισαγγελία προκειμένου να ερευνηθεί εάν διέπραξε το αδίκημα της ψευδορκίας.

«Δεν ήσασταν απόλυτα ειλικρινής σήμερα λυπάμαι για αυτό, θα εκτιμηθεί η κατάθεση σας μαζί με τα άλλα στοιχεία και μπορεί να διαβιβαστεί η δικογραφία να ξέρετε», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος στο μάρτυρα, με την ολοκλήρωση της κατάθεσής του.

Ο Σωτήρης Ντάλας αρνήθηκε πως η Krikel είχε σχέση με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, όπως και ότι συνδέεται με την εν λόγω εταιρεία ο Γιάννης Λαβράνος. Μία ή δύο φορές τον είχε συναντήσει στην Krikel, όπως ισχυρίστηκε. Και αυτές τις φορές είχε πάει ως επισκέπτης!

Το μήνυμα στο κινητό με τις ερωτήσεις και απαντήσεις για την εξεταστική επιτροπή της Βουλής

«Βροχή» οι ερωτήσεις που δέχτηκε επίσης ο μάρτυρας από το συνήγορο υποστήριξης της κατηγορίας Ζ. Κεσσέ και για τα μηνύματα που φέρεται να έστειλε στον Σταμάτη Τρίμπαλη ενόψει της κατάθεσης που εκείνος θα έδινε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής. Στα μηνύματα που του έστειλε, περιλαμβάνεται και σκαναρισμένο χειρόγραφο με τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις τις οποίες όφειλε να δώσει στην κατάθεσή του στη Βουλή.

Ο Σταμάτης Τρίμπαλης εμφανιζόταν ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, αλλά στο δικαστήριο παραδέχτηκε πως ουσιαστικά λειτουργούσε για λογαριασμό του Γιάννη Λαβράνου, αλλά και πως είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για τις ερωτήσεις που του υποβλήθηκαν στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο των επίμαχων μηνυμάτων, φαίνεται πως ο Σωτήρης Ντάλας κανόνιζε συνάντηση με τον Σταμάτη Τρίμπαλη, πριν την κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή η οποία έγινε στο σπίτι του Γιάννη Λαβράνου. Ο μάρτυρας ισχυρίστηκε σήμερα πως δεν θυμάται για ποιο λόγο έγινε αυτή η συνάντηση.

Ζ. Κεσσές (συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας): Γιατί να πάτε στο σπίτι του Λαβράνου με Τρίμπαλη, αφού δεν είχε σχέση με Krikel;

Μάρτυρας: Δεν μπορώ να θυμηθώ γιατί.

Τι κατέθεσε ο στενός συνεργάτης του Γιάννη Λαβράνου

Ο μάρτυρας είπε πως είχε αναλάβει την εγκατάσταση του συστήματος Tetra, το οποίο έγινε δωρεά στο ελληνικό δημόσιο λόγω της θέσης του στην εταιρεία είχε συναντήσει τον τότε αρχηγό της ΕΛΑΣ και μετέπειτα γενικό γραμματέα, Κωνσταντίνο Τζουβάλα. «Πιθανό να έχω συναντήσει Τζουβάλα στο υπουργείο. Σε κάποιες συσκέψεις που είχαν γίνει ήταν παρών», είπε ο μάρτυρας.

Εισαγγελέας: Όταν κάνατε τεχνική μελέτη για Tetra πώς ελήφθη να προχωρήσετε με ένα πράγμα που μπορεί να μην δούλευε, όπως έχει ακουστεί κατά κόρον σε αυτό το δικαστήριο;

Μάρτυρας: Διατηρώ μεγάλες επιφυλάξεις με όσα έχουν ακουστεί. Εμείς κληθήκαμε να κάνουμε την εγκατάσταση, αν θα λειτουργούσε ή όχι δεν ήταν δικό μου θέμα. Ήταν δωρεά πάνω από 10 εκατ. ευρώ.

Εισαγγελέας: Δεν είναι περίεργο που μία εταιρεία δωρίζει ένα σύστημα και μετά υποδεικνύει δική σας εταιρεία ως τη μόνη να το συντηρήσει;

Μάρτυρας: Για μένα είναι απολύτως λογικό.

Αρνητική ήταν η απάντησή του μάρτυρα και στο ερώτημα αν ήταν το δικό του εταιρικό όχημα αυτό που απεικονίζεται σε φωτογραφία στο πάρκινγκ των εγκαταστάσεων της ΕΥΠ στην Αγία Παρασκευή.

Πρόεδρος: Ξέρετε για τις εγκαταστάσεις της ΕΥΠ στην Αγία Παρασκευή;

Μάρτυρας: Είχε τύχει να πάω μία δύο φορές. Τους ενδιέφερε ένα σύστημα για ασφαλείς επικοινωνίες. Είχαμε κάνει μία- δύο παρουσιάσεις αλλά δεν προχώρησε. Ήταν ένα δανέζικο σύστημα. Το παρουσιάσαμε στον προϊστάμενο κ. Ζαχαράκη. Επειδή στον τύπο παρουσιάστηκε μία φωτό με το αμάξι και υποτίθεται ότι είναι δικό μου, δεν ξέρω, δεν έχω καμία σχέση με αυτό το όχημα.

Πρόεδρος: Η εταιρεία Krikel είχε τέτοιο όχημα;

Μάρτυρας: Ναι.

Πρόεδρος: Ποιος το χρησιμοποιούσε το όχημα που απεικονίζεται στη φωτογραφία;

Μάρτυρας: Δεν γνωρίζω. Εγώ είμαι προϊστάμενος του τεχνικού τμήματος.

Πρόεδρος: Δεν ξέρετε ποιος από τους υπαλλήλους το χρησιμοποιούσε;

Μάρτυρας: Όχι. Εγώ τον περισσότερο καιρό εκείνη την περίοδο ήμουν στην επαρχία.

Ο μάρτυρας, ο οποίος είπε ότι γνωρίζει τον Γιάννη Λαβράνο από το 2013 και διατηρούν μεταξύ τους φιλικές σχέσεις, ισχυρίστηκε ότι ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας δεν σχετίζεται με την Krikel.

Πρόεδρος: Είχε σχέση ο Λαβράνος με Krikel;

Μάρτυρας: Δεν είναι μονοσήμαντη η απάντηση. Είχε σχέση με εμάς επειδή ήταν παλιότερα εργοδότης μας.

Πρόεδρος: Ήταν τα ίδια άτομα στις δύο, ίδιο προσωπικό;

Μάρτυρας: Κάποια άτομα.

Πρόεδρος: Πώς το εξηγείτε;

Μάρτυρας: Λόγω γνωριμιών.

Eισαγγελέας: Ο κ. Λαβράνος ερχόταν μαζί σας σε υπουργεία;

Μάρτυρας: Όχι.

Εισαγγελέας: Σας είχε μιλήσει ο κ. Λαβράνος να μπει στην εταιρεία ;

Μάρτυρας: Όχι

Εισαγγελέας: Πόσο συχνά πήγαινε μαζί σας ο Τρίμπαλης;

Μάρτυρας: Όχι συχνά.

Πρόεδρος: Γιατί ο κ. Τρίμπαλης μας είπε ότι δεν είχε σχέση με διαπραγματεύσεις; Πηγαίνατε εσείς;

Μάρτυρας: Ναι.

Πρόεδρος: Ήταν μαζί σας ο κ. Τριμπαλης;

Μάρτυρας: Κάποιες φορές.

Πρόεδρος: Πώς σας φαινόταν ότι ο κ. Τρίμπαλης είχε δυνατότητα διαπραγμάτευσης κι ότι ήταν ένας απλός υπάλληλος;

Μάρτυρας: Δεν ξέρω εάν ήταν χαμηλότερα αμειβόμενος με εμένα. Δεν υπήρχαν ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, γινόταν τεχνική συζήτηση, συντάσσαμε μία προσφορά ή γινόταν αποδεκτή ή όχι.