Οι ΗΠΑ επιμένουν ότι συνέλαβαν έναν έμπορο ναρκωτικών, ο Νικολάς Μαδούρο επιμένει ότι είναι αθώος και κάνει λόγο για «στρατιωτική απαγωγή».

Στις 19:00 ώρα Ελλάδος και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, οδηγήθηκαν στην αίθουσα του δικαστηρίου του ομοσπονδιακού δικαστή του Μανχάταν, Άλβιν Χέλερσταϊν, για να τους απαγγελθούν κατηγορίες μετά τη σύλληψή τους νωρίς το Σάββατο στο Καράκας.

Ο Μαδούρο, ο οποίος δεν ήταν δεμένος με χειροπέδες, φορούσε ένα μπλε πουκάμισο πάνω από ένα πορτοκαλί, αντίστοιχο με αυτό των κρατουμένων, και χακί παντελόνι. Ανάλογη και η ενδυμασία της συζύγου του. Μόνο που εκείνη, σύμφωνα με τα Διεθνή Μέσα είχε δύο μεγάλα τσιρότα στο πρόσωπό της. Το ένα ήταν στον κρόταφο και το άλλο στο μέτωπό της.

Ο Μαδούρο δήλωσε αθώος για τέσσερις ποινικές κατηγορίες που περιλαμβάνουν ναρκοτρομοκρατία, συνωμοσία εισαγωγής κοκαΐνης και κατοχή πολυβόλων και συσκευών καταστροφής. Κατηγορείται επίσης για την εποπτεία ενός δικτύου διακίνησης κοκαΐνης που συνεργαζόταν με βίαιες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των καρτέλ Σιναλόα και Ζέτας του Μεξικού, των Κολομβιανών ανταρτών FARC και της συμμορίας Τρεν ντε Αραγούα της Βενεζουέλας.

Ο ίδιος αρνείται εδώ και καιρό τους αμερικανικούς ισχυρισμούς, και λέει ότι ήταν μια πρόφαση για τα ιμπεριαλιστικά σχέδια των ΗΠΑ προκειμένου να έχουν πλήρη πρόσβαση στα πλούσια αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας. Οι εισαγγελείς λένε ότι ο Μαδούρο εμπλέκεται σε εμπορία ναρκωτικών από την εποχή που άρχισε να υπηρετεί στην Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας το 2000 μέχρι τη θητεία του ως υπουργός Εξωτερικών και την επακόλουθη εκλογή του το 2013 ως διάδοχος του εκλιπόντος προέδρου Ούγκο Τσάβες.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στη Νέα Υόρκη τον κατηγόρησαν για πρώτη φορά το 2020 στο πλαίσιο μιας μακροχρόνιας υπόθεσης εμπορίας ναρκωτικών εναντίον νυν και πρώην αξιωματούχων της Βενεζουέλας και Κολομβιανών ανταρτών.

Στο ενημερωμένο κατηγορητήριο που δημοσιεύθηκε το Σάββατο, η εισαγγελία πρόσθεσε ορισμένες νέες λεπτομέρειες και συγκατηγορούμενους, ανάμεσά τους η σύζυγος του Μαδούρο, Σίλια Φλόρες. Επίσης, δήλωσε αθώα στο δικαστήριο. Τόσο ο Μαδούρο όσο και η σύζυγός του άκουσαν τη διαδικασία μέσω ακουστικών, καθώς τους παρείχε ζωντανή μετάφραση από τα ισπανικά στα αγγλικά. Παρά τις αμερικανικές προσπάθειες να τον υποτιμήσουν με τις κινηματογραφικού τύπου εικόνες, ο Μαδούρο δεν έμοιαζε να πτοείται.

Ωστόσο οι Αμερικανοί φρόντισαν η μεταγωγή Μαδούρο στο δικαστήριο, από το Μπρούκλιν στο Μανχάταν δηλαδή, να αποτελέσει τουριστική ατραξιόν. Τον πέρασαν μπροστά από το άγαλμα της Ελευθερίας, και από σημεία κλειδιά της πόλης, μπροστά από τις στημένες κάμερες που έκαναν τη διαδρομή του, τηλεοπτικό σόου αλά Τραμπ.

«Αυτό είναι το Ημισφαίριό ΜΑΣ και ο Πρόεδρος Τραμπ δεν θα επιτρέψει να απειληθεί η ασφάλειά μας, αναφέρει ανάρτηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, χωρίς να αφήνει περιθώρια για τις φιλοδοξίες του Αμερικανού προέδρου.

«Είμαι ο Νικολάς Μαδούρο Μόρος - Είμαι ένας αξιοπρεπής άνθρωπος»

Όταν του ζητήθηκε να επιβεβαιώσει το όνομά του, ο Μαδούρο είπε «Είμαι ο Νικολάς Μαδούρο Μόρος» και επέμεινε ότι εξακολουθεί να είναι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας. Δήλωσε ότι «απήχθη» σε στρατιωτική εισβολή από το σπίτι του στο Καράκας της Βενεζουέλας.

«Δεν είμαι ένοχος, είμαι ένας αξιοπρεπής άνθρωπος, εξακολουθώ να είμαι ο πρόεδρος της χώρας μου», είπε ο Μαδούρο.

Ο δικαστής είπε στον Μαδούρο ότι θα υπήρχε χρόνος και τόπος για να διατυπωθούν αυτά τα επιχειρήματα. Ο Μαδούρο επέμεινε ότι είναι απολύτως αθώος, εκφράζοντας τόσο την αθωότητά του όσο και την έλλειψη ενοχής του. «Είμαι ένας αξιοπρεπής άνθρωπος» είπε.

Η Σίλια Φλόρες ακολούθησε σε παρόμοιο τόνο, δηλώνοντας επίσης αθώα σε όλες τις κατηγορίες, που της αποδίδονται. Είπε στο δικαστήριο ότι είναι «εντελώς αθώα» και ότι είναι η Πρώτη Κυρία της Βενεζουέλας. «Ναι, είμαι η Σίλια Φλόρες Μαδούρο, είμαι η πρώτη κυρία της Βενεζουέλας» είπε.

Καθώς γίνονταν συζητήσεις για μια επόμενη κατάλληλη ημερομηνία διεξαγωγής της δίκης ο συνήγορος υπεράσπισης του Μαδούρο έκανε λόγο για «ζητήματα σχετικά με τη νομιμότητα της στρατιωτικής απαγωγής» του. Ο Μαδούρο ζήτησε επίσης το δικαίωμα σε προξενική επίσκεψη κάτι που ο δικαστής επιβεβαίωσε ότι θα διευθετηθεί ενώ για κανέναν τους δεν ορίστηκε εγγύηση. Ωστόσο όπως τους ξεκαθάρισε ο 92χρονος δικαστής, μπορούν να υποβάλουν αίτηση εγγύησης «όταν χρειαστεί».

Οι δικηγόροι του Νικολάς Μαδούρο και της Σίλια Φλόρες μίλησαν επίσης για κατάλληλη ιατρική φροντίδα καθώς υπάρχουν θέματα υγείας. Ο συνήγορος της Φλόρες έκανε λόγο για μώλωπες στα πλευρά της, που έγιναν κατά την αμερικανική εισβολή στο σπίτι τους. Η ακροαματική διαδικασία διήρκησε περίπου μισή ώρα και η επόμενη ορίστηκε για τις 11 π.μ. στις 17 Μαρτίου.

Η δίκη του Μαδούρο μπορεί να πάρει χρόνια, λένε οι ειδικοί αναλυτές. Θα είναι κάτοικος των ΗΠΑ για για αρκετό καιρό, σύμφωνα με το Sky News.

Διεθνείς αντιδράσεις

Την ίδια ώρα έντονες ήταν οι αντιδράσεις στο ΣΑ του ΟΗΕ που πραγματοποιήθηκε μετά από αίτημα της Κολομβίας και με τη στήριξη της Κίνας κι της Ρωσίας. Ο Τραμπ μετά την σύλληψη του Μαδούρο, απείλησε Μεξικό, Κολομβία, Κούβα για αντίστοιχες κινήσεις ενώ επανάφερε το θέμα προσάρτησης της Γροιλανδίας. Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, προειδοποίησε ότι θα «πάρει τα όπλα» εάν οι ΗΠΑ αποφασίσουν να επιτεθούν σε αυτόν ή στη χώρα του. «Και αν συλλάβουν έναν πρόεδρο που έχει την υποστήριξη και τον σεβασμό ενός μεγάλου μέρους της χώρας, θα εξαπολύσουν μια λαϊκή εξέγερση», πρόσθεσε. Ο Πέτρο, πρώην μέλος της αντάρτικης ομάδας M19, δήλωσε επίσης ότι ο ίδιος θα πολεμήσει για να υπερασπιστεί την Κολομβία. «Ορκίστηκα να μην ξανααγγίξω όπλο... αλλά για την πατρίδα θα ξαναπάρω τα όπλα», είπε.

«Η θέση του Μεξικού για οποιαδήποτε μορφή παρέμβασης είναι σταθερή, σαφής και ιστορική», δήλωσε η πρόεδρος της χώρας σε συνέντευξη Τύπου στην Πόλη του Μεξικού τη Δευτέρα. «Το Μεξικό επιβεβαιώνει μια αρχή που δεν είναι ούτε νέα, ούτε ανοιχτή σε ασάφεια: Απορρίπτουμε κατηγορηματικά την παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών. Η ιστορία της Λατινικής Αμερικής είναι σαφής και πειστική. Η παρέμβαση δεν έφερε ποτέ δημοκρατία», δήλωσε η Σάινμπαουμ.

«Μόνο ο ίδιος ο λαός μπορεί να χτίσει το δικό του μέλλον, να αποφασίσει την πορεία του, να ασκήσει κυριαρχία επί των φυσικών του πόρων και να ορίσει ελεύθερα τη μορφή διακυβέρνησής του» τόνισε και πρόσθεσε: «Για το Μεξικό - και όπως θα έπρεπε να είναι για όλους τους Μεξικανούς - η κυριαρχία και η αυτοδιάθεση των λαών δεν είναι ούτε προαιρετικές ούτε διαπραγματεύσιμες αρχές. Το Μεξικό υποστηρίζει ακράδαντα ότι η Αμερική δεν ανήκει σε κανένα δόγμα ή εξουσία. Η αμερικανική ήπειρος ανήκει στους λαούς κάθε χώρας της», δήλωσε η Σάινμπαουμ.

«Η Βενεζουέλα έγινε στόχος μιας παράνομης ένοπλης επίθεσης»

«Η Βενεζουέλα έγινε στόχος μιας παράνομης ένοπλης επίθεσης, χωρίς καμία νομική αιτιολόγηση, από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής», δήλωσε ο ειδικός απεσταλμένος της Βενεζουέλας στο ΣΑ του ΟΗΕ, Samuel Reinaldo Moncada Acosta, μέσω διερμηνέα. «Τα γεγονότα της 3ης Ιανουαρίου αποτελούν κατάφωρη παραβίαση του χάρτη του ΟΗΕ που διαπράχθηκε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, ιδίως την κύρια παραβίαση της αρχής της κυρίαρχης ισότητας των κρατών, της απόλυτης απαγόρευσης της χρήσης ή της απειλής χρήσης βίας κατά της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε κράτους». Ο Acosta δήλωσε στο Συμβούλιο Ασφαλείας ότι οι θεσμοί της χώρας «λειτουργούν κανονικά. Η συνταγματική τάξη έχει διατηρηθεί και ότι το κράτος ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο σε όλη την επικράτειά του».

Βαλτς: Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέλαβαν έναν έμπορο ναρκωτικών

Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Βαλτς, επέμεινε ότι οι ΗΠΑ «δεν βρίσκονται σε πόλεμο με τη Βενεζουέλα ή τον λαό της». Υπερασπίστηκε στο ΣΑ την απαγωγή του Μαδούρο από τις ΗΠΑ ως «μια επιχείρηση επιβολής του νόμου για την προώθηση νόμιμων κατηγοριών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέλαβαν έναν έμπορο ναρκωτικών που τώρα πρόκειται να δικαστεί στις ΗΠΑ», δήλωσε ο Βαλτς. Κατηγόρησε τον Μαδούρο ότι είναι «υπεύθυνος για επιθέσεις κατά του λαού των Ηνωμένων Πολιτειών, για την αποσταθεροποίηση του Δυτικού Ημισφαιρίου και την παράνομη καταστολή του λαού της Βενεζουέλας».

«Ο Μαδούρο δεν είναι απλώς ένας κατηγορούμενος για έμπορος ναρκωτικών. Ήταν ένας παράνομος, αυτοαποκαλούμενος πρόεδρος», δήλωσε ο πρέσβης. «Θέλω να επαναλάβω ότι ο Πρόεδρος Τραμπ έδωσε μια ευκαιρία στη διπλωματία. Προσέφερε στον Μαδούρο πολλαπλές προσφορές που προσπάθησε να αποκλιμακώσει. Ο Μαδούρο αρνήθηκε να τις δεχτεί».

«Οι ΗΠΑ δεν θα διστάσουν στις προσπάθειές τους να προστατεύσουν τους Αμερικανούς από τη μάστιγα της ναρκοτρομοκρατίας και επιδιώκουν ειρήνη, ελευθερία και δικαιοσύνη για τον σπουδαίο λαό της Βενεζουέλας», πρόσθεσε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ και τόνισε ότι «Πιστεύουμε ότι ένα καλύτερο μέλλον για τον λαό της Βενεζουέλας και για τους λαούς της περιοχής και του κόσμου σταθεροποιεί την περιοχή και καθιστά τη γειτονιά στην οποία ζούμε ένα πολύ καλύτερο και ασφαλέστερο μέρος».

Ο Μάικλ Βαλτς επανέλαβε επίσης τους ισχυρισμούς ότι ο Τραμπ «προσπάθησε να αποκλιμακώσει» και προσέφερε στον Μαδούρο «πολλαπλές εξόδους» πριν προχωρήσει στην επιχείρηση απαγωγής. Αυτό φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με τα πρόσφατα σχόλια του ίδιου του Τραμπ ωστόσο ότι ο Μαδούρο «ήθελε να διαπραγματευτεί στο τέλος και εγώ δεν ήθελα».

Κοινό μέτωπο Κίνας- Ρωσίας

Η Κίνα καταδίκασε την αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα και ζήτησε την απελευθέρωση του Μαδούρο και της συζύγου του στην έκτακτη συνεδρίαση του ΟΗΕ. «Ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου, οι ΗΠΑ αγνόησαν τις σοβαρές ανησυχίες της διεθνούς κοινότητας, καταπάτησαν αδικαιολόγητα την κυριαρχία, την ασφάλεια και τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα της Βενεζουέλας και παραβίασαν σοβαρά τις αρχές της κυρίαρχης ισότητας», δήλωσε ο Φου Κονγκ, εκπρόσωπος της Κίνας στον ΟΗΕ. «Καμία χώρα δεν μπορεί να ενεργεί ως η παγκόσμια αστυνομία, ούτε κανένα κράτος μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι ο διεθνής δικαστής» είπε μεταξύ άλλων.

Ανάλογη και η ρωσική αντίδραση. Ο Βασίλι Νεμπένζια, πρέσβης της Ρωσίας στον ΟΗΕ, από την έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Βενεζουέλα χαρακτήρισε την επέμβαση των ΗΠΑ σοκαριστική για όσους είχαν εναποθέσει ελπίδες σε μια νέα προσέγγιση από την κυβέρνηση Τραμπ, επικεντρωμένη στη «διπλωματία και την αναζήτηση συμβιβασμού».

«Η επίθεση κατά του ηγέτη της Βενεζουέλας... έχει γίνει προάγγελος μιας στροφής στην εποχή της ανομίας και της κυριαρχίας των ΗΠΑ με τη βία, το χάος». Πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τα «εγκλήματα» των ΗΠΑ και κάλεσε την Ουάσινγκτον να απελευθερώσει τον Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του.

Η Μόσχα είχε επανειλημμένα επαινέσει στο παρελθόν την εξωτερική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ για την πιο ήπια στάση του στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και δήλωσε ότι «συμπίπτει σε μεγάλο βαθμό με το όραμά μας».