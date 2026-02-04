Η σύσταση της ĒNSOFI αντανακλά την πρόοδο και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου τα τελευταία χρόνια.

Τη δημιουργία της ĒNSOFI Α.Ε., νέας μητρικής εταιρείας συμμετοχών, ανακοίνωσε ο Όμιλος, σηματοδοτώντας τον εταιρικό μετασχηματισμό της ΤΕΜΕΣ Α.Ε. και την είσοδο σε μια νέα φάση επιχειρηματικής εξέλιξης και στρατηγικής ωριμότητας. Στο νέο σχήμα εντάσσεται το σύνολο του χαρτοφυλακίου και των δραστηριοτήτων της ΤΕΜΕΣ, με στόχο την ενίσχυση της ευελιξίας, της αυτονομίας των θυγατρικών και της αποτελεσματικότερης εταιρικής διακυβέρνησης.

Η σύσταση της ĒNSOFI αντανακλά την πρόοδο και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου τα τελευταία χρόνια και αποτελεί ένα στρατηγικό βήμα που διασφαλίζει τη συνέπεια της φιλοσοφίας, του οράματος και των διαχρονικών αξιών που διέπουν τις εταιρείες του. Πρόεδρος της ĒNSOFI αναλαμβάνει ο Αχιλλέας Β. Κωνσταντακόπουλος, ενώ στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου τοποθετείται ο Farsin Walizadeh, στέλεχος με μακρά εμπειρία, ο οποίος εντάχθηκε στον Όμιλο το 2007 και έχει υπηρετήσει σε σειρά θέσεων ευθύνης.

Η ĒNSOFI θα λειτουργεί ως ενιαίο στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς, διαμορφώνοντας κοινές κατευθύνσεις και αρχές, ενισχύοντας την εταιρική διακυβέρνηση και επιτρέποντας ταχύτερη λήψη αποφάσεων και σαφέστερη κατανομή ρόλων. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε εταιρεία του Ομίλου θα μπορεί να εστιάζει απερίσπαστα στο αντικείμενο της δραστηριότητάς της.

Το όνομα ĒNSOFI αντλείται από τους τρεις βασικούς πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης – Περιβάλλον, Κοινωνία και Οικονομία – που διαχρονικά καθοδηγούν τις επενδύσεις και τις πρωτοβουλίες του Ομίλου. Οι πυλώνες αυτοί λειτουργούν συμπληρωματικά και αποτελούν τη βάση για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση επενδύσεων με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης προστιθέμενης αξίας.

Στο πλαίσιο της απλοποίησης της εταιρικής δομής και της ενίσχυσης της εταιρικής ταυτότητας, η ΤΕΜΕΣ Α.Ε. θα χρησιμοποιεί εφεξής τον διακριτικό τίτλο Costa Navarino Α.Ε., με αποκλειστική εστίαση στο σύνολο των επενδύσεων και τον μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό σχεδιασμό του Ομίλου στη Μεσσηνία. Η Costa Navarino Α.Ε. θα συνεχίσει να λειτουργεί υπό την ηγεσία του Διευθύνοντος Συμβούλου Ευγένιου Δενδρινού.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της ενιαίας διαχείρισης και της περαιτέρω διεθνούς καθιέρωσης της Costa Navarino, η ΤΕΜΕΣ και η Consiltech, οι οποίες κατέχουν από 50% της Πανόραμα Α.Ε., ιδιοκτήτριας και developer του Navarino Hills, συμφώνησαν στην εισφορά του ποσοστού της Consiltech στην ΤΕΜΕΣ. Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η ΤΕΜΕΣ θα καταστεί μοναδικός μέτοχος της Πανόραμα Α.Ε., ενώ η Consiltech θα αποκτήσει μειοψηφική συμμετοχή στην Costa Navarino Α.Ε.

Πέραν της Costa Navarino και του The Ilisian, στις βασικές θυγατρικές της ĒNSOFI περιλαμβάνονται η NYNN, καθώς και οι εταιρείες MALT Riviera και BELT Riviera, στις οποίες ο Όμιλος διατηρεί πλειοψηφική συμμετοχή, αναπτύσσοντας επενδύσεις στην Αθηναϊκή Ριβιέρα και στο The Ellinikon. Το χαρτοφυλάκιο συμπληρώνεται από την TVIC, μειοψηφικές συμμετοχές στην Athens Beach Club και στη Στάδιο 2020, καθώς και άλλες δραστηριότητες.

Κεντρικό στοιχείο της φιλοσοφίας του Ομίλου αποτελεί η ανάπτυξη συνεργειών με επενδυτές και λειτουργούς που μοιράζονται το ίδιο όραμα. Σήμερα, περισσότερες από 80 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έχουν επενδύσει στην Costa Navarino και στο The Ilisian, αναπτύσσοντας υπηρεσίες και εμπειρίες εντός των προορισμών.

Οι δραστηριότητες του Ομίλου ĒNSOFI απασχολούν σήμερα περισσότερους από 3.500 εργαζομένους, ενώ στα προγραμματισμένα έργα της επόμενης δεκαετίας εκτιμάται ότι οι άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν θα ξεπεράσουν τις 20.000. Σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, το συνολικό οικονομικό αποτύπωμα του Ομίλου στις τοπικές κοινωνίες για το ίδιο διάστημα αναμένεται να προσεγγίσει τα 10,5 δισ. ευρώ.