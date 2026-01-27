Η επίθεση εκδηλώθηκε χθες το πρωί, αναγκάζοντας την χρηματιστηριακή να προβεί σε προσωρινή διακοπή λειτουργίας ορισμένων συστημάτων πληροφορικής.

Κυβερνοεπίθεση δέχτηκε χθες η Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, όπως γνωστοποίησε η εταιρεία με επίσημη ανακοίνωσή της προς το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η επίθεση εκδηλώθηκε χθες το πρωί, αναγκάζοντας την χρηματιστηριακή να προβεί σε προσωρινή διακοπή λειτουργίας ορισμένων συστημάτων πληροφορικής.

Δεν έχει ακόμη αποσαφηνισθεί εάν ισχύουν οι πληροφορίες ότι ζητήθηκαν λίτρα από τα άτομα που εκδήλωσαν την επίθεση.

Η διοίκηση της Euroxx επισημαίνει ότι, έως αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχουν ενδείξεις που να καταδεικνύουν ζημιά στα συστήματα ή διαρροή ευαίσθητων δεδομένων πελατών ή της εταιρείας.

Η Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει τα εξής:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Η Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ αντιμετώπισε ένα περιστατικό κυβερνοεπίθεσης, το οποίο διαχειριστήκαμε άμεσα. Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήθηκε προσωρινή προληπτική διακοπή λειτουργίας ορισμένων συστημάτων. Η αποκατάσταση γίνεται με σταδιακή επαναφορά όλων των συστημάτων με γνώμονα πάντοτε την απόλυτη προστασία της αγοράς και του επενδυτικού κοινού. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ένδειξη ζημιάς ή διαρροής δεδομένων και η διερεύνηση συνεχίζεται. Η ασφάλειά σας παραμένει προτεραιότητά μας.

Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση με την ολοκλήρωση της διερεύνησης.

Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας».