Παρά το γεγονός ότι το ελληνικό spread έχει υποχωρήσει στις 48 μονάδες βάσης, αγγίζοντας ιστορικά χαμηλά επίπεδα και επιβεβαιώνοντας την επιστροφή της χώρας στην επενδυτική «κανονικότητα», ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) απευθύνει σαφείς προειδοποιήσεις για τους κινδύνους που εξακολουθούν να υφίστανται για το ελληνικό χρέος.

Σε σημερινή ανάλυσή του, ο ESM τονίζει ότι η εντυπωσιακή βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησης δεν πρέπει να οδηγήσει σε εφησυχασμό, καθώς το νέο περιβάλλον δημιουργεί διαφορετικού τύπου ευπάθειες για την ελληνική οικονομία.

Η πρώτη προειδοποίηση αφορά την αυξημένη έκθεση της Ελλάδας σε εξωτερικές εξελίξεις. Η έντονη σύγκλιση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων με εκείνες των χωρών του πυρήνα της ευρωζώνης σημαίνει ότι οι ελληνικοί τίτλοι αντιμετωπίζονται πλέον ως άμεσα υποκατάστατα των γερμανικών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αποφάσεις ή δημοσιονομικές κινήσεις μεγάλων οικονομιών, όπως αυξημένες εκδόσεις χρέους ή δημοσιονομικές επεκτάσεις, να επηρεάζουν άμεσα το κόστος δανεισμού της Ελλάδας, ανεξαρτήτως των εγχώριων οικονομικών επιδόσεων.

Η δεύτερη προειδοποίηση σχετίζεται με τον κίνδυνο αναστροφής του κλίματος στις αγορές. Ο ESM επισημαίνει ότι τα ιδιαίτερα χαμηλά spreads δεν αποτελούν μόνιμο χαρακτηριστικό, αλλά αντικατοπτρίζουν τη σημερινή ευνοϊκή συγκυρία. Σε περίπτωση γενικευμένης επιδείνωσης των μακροοικονομικών προοπτικών στην ευρωζώνη ή αύξησης της αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές, οι επενδυτές ενδέχεται να διαφοροποιήσουν εκ νέου τη στάση τους απέναντι σε χώρες με υψηλότερο δημόσιο χρέος, οδηγώντας σε νέα διεύρυνση του ελληνικού spread.

Τρίτον, ο Μηχανισμός εφιστά την προσοχή στον αντίκτυπο διεθνών σοκ και γεωπολιτικών εξελίξεων. Παραδείγματα όπως οι εμπορικές εντάσεις ή απρόβλεπτες αποφάσεις μεγάλων οικονομιών μπορούν να προκαλέσουν αιφνίδιες μεταβολές στις αγορές ομολόγων. Όπως αναφέρεται στην ανάλυση, ακόμη και πρόσφατα γεγονότα εκτός Ευρώπης οδήγησαν σε προσωρινή αύξηση των ασφαλίστρων κινδύνου, υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα παραμένει ευάλωτη σε εξωτερικούς κραδασμούς.

Η τέταρτη και ίσως πιο κρίσιμη προειδοποίηση αφορά τη δημοσιονομική πολιτική. Παρά τη σημαντική μείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα εξακολουθεί να διαθέτει ένα από τα υψηλότερα επίπεδα δημόσιου χρέους στην ευρωζώνη. Ο ESM τονίζει ότι η διατήρηση συνετών δημοσιονομικών επιλογών και η συνέχιση της αποκλιμάκωσης του χρέους αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των αγορών σε βάθος χρόνου.