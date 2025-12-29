Στις 21 Δεκεμβρίου κατατέθηκε η αίτηση πτώχευσης.

Η αμερικανική αλυσίδα πώλησης ειδών τέχνης και χειροτεχνίας Artist & Craftsman Supply, έπειτα από 40 χρόνια «ζωής», υπέβαλε αίτηση πτώχευσης με στόχο την αναδιάρθρωση, καθώς αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες και αυστηρούς περιορισμούς δανεισμού.

Η Artstοck, η μητρική της εταιρείας με τα 18 καταστήματα και έδρα το Πόρτλαντ, ανέφερε στην αίτηση που κατέθεσε στις 21 Δεκεμβρίου περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις ύψους 10 έως 50 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οφείλει στην Cambridge Savings Bank περίπου 1,5 εκατ. δολάρια, σε μια ανακυκλούμενη πιστωτική γραμμή ύψους 4 εκατομμυρίων. Επίσης, οφείλει στη Small Business Administration περίπου 1,9 εκατ. από δάνειο και σχεδόν 65.000 δολάρια σε απαιτήσεις από επεξεργασία πωλήσεων με πιστωτικές κάρτες.

Η Artist & Craftsman Supply ιδρύθηκε το 1985 ως ένα μικρό κατάστημα ειδών τέχνης και χειροτεχνιών. Η εταιρεία άρχισε να επεκτείνεται στα μέσα της δεκαετίας του ‘90 και διεύρυνε τις επιλογές των προϊόντων της.

Είναι μία από τις μεγαλύτερες ανεξάρτητες αλυσίδες λιανικής πώλησης ειδών τέχνης στις ΗΠΑ, λειτουργώντας 18 καταστήματα σε 11 πολιτείες. Το 2016 έγινε εταιρεία που ανήκει 100% στους εργαζομένους και είχε 34 φυσικά καταστήματα, προτού κλείσει 16 από αυτά τα εννέα χρόνια που ακολούθησαν. Η εταιρεία έχει 138 εργαζομένους, οι 119 πλήρους και οι 19 μερικής απασχόλησης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο κλάδος της λιανικής πώλησης ειδών τέχνης και χειροτεχνίας στις ΗΠΑ έχει «βιώσει» κλείσιμο καταστημάτων για διάφορους λόγους την τελευταία πενταετία, από τη συνταξιοδότηση ιδιοκτητών έως τις σοβαρές οικονομικές δυσκολίες.

Η Beverly's Fabric & Crafts, που είχε περίπου 40 καταστήματα στην Καλιφόρνια επί 48 χρόνια, τα έκλεισε όλα στα τέλη του 2020, όταν οι ιδιοκτήτες της αλυσίδας αποφάσισαν να συνταξιοδοτηθούν. Τον Ιανουάριο του 2025 η εταιρεία λιανικής πώλησης ειδών χειροτεχνίας και υφασμάτων Joann υπέβαλε αίτημα πτώχευσης για δεύτερη φορά, λόγω μειωμένων πωλήσεων και προβλημάτων με το απόθεμα. Τελικά, ανακοίνωσε ότι θα κλείσει τα περίπου 815 καταστήματά της.

Η πτώση της Joann επηρέασε προμηθευτές ειδών χειροτεχνίας, ανάμεσά τους η IG Design Group Americas Inc., που τον Ιούλιο υπέβαλε αίτηση πτώχευσης, επιδιώκοντας την πώληση των τμημάτων της και την παύση των δραστηριοτήτων της.

Πηγή: thestreet