Φαίνεται να υπάρχει μεγάλη στροφή προς τις ηλεκτρονικές αγορές στη βιομηχανία της μόδας για μεγάλα μεγέθη.

Δημοφιλής εταιρεία γυναικείας μόδας κλείνει σχεδόν 200 καταστήματα.

«Τα έσοδα της αγοράς γυναικείων ρούχων plus size εκτιμήθηκαν σε 23,6 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024 και εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 37,4 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2033, με CAGR 6,5% από το 2026 έως το 2033», σύμφωνα με στοιχεία από το Verified Market Reports.

Το CAGR, ή σύνθετος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης, δείχνει ότι η αγορά θα επεκταθεί.

Η έκθεση μοιράστηκε επίσης, ορισμένα άλλα βασικά στοιχεία σχετικά με την αναπτυσσόμενη αγορά γυναικείας μόδας plus size.

Τα «κανάλια» ηλεκτρονικού εμπορίου αναπτύσσονται με ταχύτερο ρυθμό, αποτελώντας περισσότερο από το 60% των πωλήσεων και ξεπερνώντας τα παραδοσιακά φυσικά καταστήματα.

Η παγκόσμια αγορά ρούχων plus size προβλέπεται να επιτύχει ένα ισχυρό CAGR περίπου 7% μεταξύ 2025 και 2033, λόγω της αυξανόμενης ευαισθητοποίησης και της ζήτησης για συμπεριληπτική μόδα.

Η Βόρεια Αμερική κυριαρχεί επί του παρόντος στην αγορά, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 35% των συνολικών εσόδων, με την Ευρώπη και την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού να ακολουθούν από κοντά.

Η προβλεπόμενη αύξηση της μόδας για plus size ρούχα υπογραμμίζει όχι μόνο την αυξανόμενη ζήτηση, αλλά και τη δυνατότητα των λιανοπωλητών να καινοτομήσουν σε συμπεριληπτικά μεγέθη, τιμολόγηση και εμπειρίες ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η στροφή προς τις διαδικτυακές πωλήσεις ήταν αισθητή, ακόμη και όταν οι πιο παραδοσιακοί λιανοπωλητές, συμπεριλαμβανομένου του Target, έχουν διευρύνει τις επιλογές τους στα καταστήματα ώστε να είναι πιο συμπεριληπτικές σε μέγεθος.

Η Target πρόσθεσε μια συνεργασία με τη σχεδιάστρια Kahlana Barfield Brown και ήταν σαφές ότι η συμπερίληψη ήταν βασικό στοιχείο.

«Από την αρχή, η Kahlana και η ομάδα σχεδιασμού της Target θεώρησαν ότι ήταν σημαντικό να κάνουν τη συλλογή να ταιριάζει σε κάθε σώμα και να αισθάνεται καταπληκτική για γυναίκες κάθε σωματότυπου και μεγέθους - και προϋπολογισμού. Και τα 120 είδη είναι διαθέσιμα σε μια συμπεριληπτική σειρά μεγεθών XXS-4X (στα καταστήματα και στο Target.com), με τα περισσότερα είδη κάτω των 35 $», ανέφερε η αλυσίδα σε δελτίο τύπου.

Αυτή λοιπόν, η στροφή προς τις διαδικτυακές πωλήσεις ανάγκασε την Torrid, έναν από τους κορυφαίους λιανοπωλητές στον χώρο, να κλείσει σχεδόν 200 φυσικά καταστήματα λιανικής. Τον Ιούνιο, η Torrid κοινοποίησε ένα σχέδιο για το κλείσιμο περίπου 180 καταστημάτων με χαμηλές επιδόσεις από τον στόλο της που αποτελείται από λίγο πάνω από 620 καταστήματα.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Torrid, Lisa Harper, κοινοποίησε το σχέδιο της εταιρείας της, επισημαίνοντας πως «ταυτόχρονα, το ψηφιακό εξακολουθεί να είναι το προτιμώμενο ''κανάλι'' των πελατών μας, πλησιάζοντας πλέον το 70% της συνολικής ζήτησης. Επιταχύνουμε τον μετασχηματισμό μας σε μια επιχείρηση με πιο ψηφιακό προσανατολισμό, η οποία περιλαμβάνει τη βελτιστοποίηση του αποτυπώματος λιανικής μας».

Πηγή Τhe Street