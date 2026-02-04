Τα πρόσωπα και οι πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων θα είναι θολωμένα, ούτως ώστε να μην είναι δυνατή η αναγνώριση, πριν την ανάρτηση της χαρτογραφημένης περιοχής στην ιστοσελίδα της Google, google.com/maps.

H εταιρεία Google LLC ανακοινώνει ότι, κατά το διάστημα από τις 5 Φεβρουαρίου 2026 έως τις 24 Νοεμβρίου 2026, θα προβεί σε τρισδιάστατη χαρτογράφηση των περιοχών της Αττικής, της Κρήτης, της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας, της Μακεδονίας και της Θράκης, της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας και του Ιονίου, του Αιγαίου, της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας, με οχήματα και εξοπλισμό που θα φέρουν την ειδική σήμανση "Google Street View". Ο σκοπός της χαρτογράφησης είναι η ανανέωση της υπηρεσίας Google Maps, συμπεριλαμβανομένου του Street View. Τα πρόσωπα και οι πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων θα είναι θολωμένα, ούτως ώστε να μην είναι δυνατή η αναγνώριση, πριν την ανάρτηση της χαρτογραφημένης περιοχής στην ιστοσελίδα της Google, google.com/maps.