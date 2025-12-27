Με βάση τη νέα πολιτική, οι χρήστες που προχωρούν σε αλλαγή διεύθυνσης θα διατηρούν αυτόματα την παλιά διεύθυνση ως ψευδώνυμο (alias).

Μια μεγάλη αλλαγή στο Gmail παρουσίασε η Google, δίνοντας λύση σε όσους εξακολουθούν να χρησιμοποιούν παλιές και συχνά αμήχανες διευθύνσεις email από τα σχολικά τους χρόνια ή σε όσους έβαλαν τη χρονολογία που γεννήθηκαν όταν ήταν μικρότεροι και τώρα θέλουν να κάνουν την αλλαγή.

Σύμφωνα με επικαιροποίηση στη σελίδα βοήθειας λογαριασμών της Google, οι κάτοχοι λογαριασμών μπορούν πλέον να αντικαταστήσουν την υφιστάμενη διεύθυνση @gmail.com με μια νέα, διατηρώντας ακέραια όλα τα δεδομένα και τις υπηρεσίες τους. Πρόκειται για μια αλλαγή που πολλοί ζητούσαν εδώ και χρόνια, καθώς μέχρι σήμερα η βασική πολιτική της εταιρείας προέβλεπε ότι οι διευθύνσεις Gmail «συνήθως δεν μπορούν να αλλάξουν».

Ωστόσο, η σχετική οδηγία εμφανίζεται προς το παρόν μόνο σε συγκεκριμένη έκδοση της σελίδας υποστήριξης της Google, κάτι που δείχνει ότι η διάθεση της νέας λειτουργίας πιθανόν να ξεκινήσει αρχικά από την Ινδία ή από αγορές στις οποίες η χίντι είναι ευρέως διαδεδομένη.

Η ίδια σελίδα αναφέρει ότι η λειτουργία διατίθεται σταδιακά σε όλους τους χρήστες, γεγονός που δείχνει ότι η πλήρης παγκόσμια εφαρμογή της βρίσκεται σε εξέλιξη, αν και ενδέχεται να χρειαστεί χρόνος μέχρι να ολοκληρωθεί. Την ίδια στιγμή, η αγγλόφωνη έκδοση της σελίδας υποστήριξης εξακολουθεί να διατηρεί την προηγούμενη διατύπωση, σύμφωνα με την οποία οι διευθύνσεις @gmail.com «συνήθως δεν μπορούν να αλλάξουν».

Η Google δεν απάντησε άμεσα σε σχετικό ερώτημα του CNBC για το ποιες αγορές θα είναι οι πρώτες που θα αποκτήσουν πρόσβαση στη νέα δυνατότητα.

Τι αλλάζει για τους χρήστες

Με βάση τη νέα πολιτική, οι χρήστες που προχωρούν σε αλλαγή διεύθυνσης θα διατηρούν αυτόματα την παλιά διεύθυνση ως ψευδώνυμο (alias). Τα email που αποστέλλονται στην αρχική διεύθυνση θα συνεχίσουν να καταλήγουν στα εισερχόμενα, ενώ η παλιά διεύθυνση θα εξακολουθεί να λειτουργεί για είσοδο στις υπηρεσίες της Google, όπως το Drive, οι Χάρτες και το YouTube.

Η εταιρεία διευκρινίζει ότι όλα τα υπάρχοντα δεδομένα - φωτογραφίες, μηνύματα και email - παραμένουν αμετάβλητα μετά την αλλαγή της διεύθυνσης. Επιπλέον, σύμφωνα με αυτόματη μετάφραση της σελίδας υποστήριξης από τα χίντι, οι χρήστες μπορούν να επαναχρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε στιγμή την παλιά διεύθυνση email του λογαριασμού τους.

Μέχρι σήμερα, όσοι επιθυμούσαν νέα διεύθυνση Gmail έπρεπε να δημιουργήσουν νέο λογαριασμό και να μεταφέρουν χειροκίνητα τα δεδομένα τους μέσω μιας πολύπλοκης και συχνά επισφαλούς διαδικασίας, η οποία μπορούσε να διαταράξει τη λειτουργία εφαρμογών τρίτων και τις σχετικές διασυνδέσεις.

Η νέα δυνατότητα συνοδεύεται, ωστόσο, από συγκεκριμένους περιορισμούς: όσοι αλλάξουν τη διεύθυνση Gmail δεν θα μπορούν να δημιουργήσουν νέα διεύθυνση Gmail για τους επόμενους 12 μήνες, ενώ δεν είναι δυνατή η διαγραφή της νέας διεύθυνσης που θα επιλέξουν.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η Google δεν έχει εκδώσει επίσημο δελτίο Τύπου ή ανακοίνωση για τη συγκεκριμένη αλλαγή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα δυνατότητα εντοπίστηκε αρχικά σε φόρουμ χρηστών και τεχνολογικές κοινότητες, πριν επιβεβαιωθεί μέσω της ενημερωμένης σελίδας υποστήριξης.

Με πληροφορίες από CNBC