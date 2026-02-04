Οι γονείς ζητούν να παρέμβει άμεσα το Υπουργείο Παιδείας για να αποκατασταθεί η εκπαιδευτική διαδικασία που στερούνται οι μαθητές καθώς οι λύσεις «μπαλώματα» δεν αποδίδουν.

Βρισκόμαστε ήδη στο δεύτερο τρίμηνο της φετινής σχολικής χρονιάς όμως οι μαθητές της Δ τάξης στο Δημοτικό Σχολείο Οίας χάνουν ώρες μαθημάτων και έχουν μείνει πίσω στη διδασκαλία καθώς ακόμη δεν έχει καλυφθεί η θέση του δασκάλου της τάξης.

Παρά τις προσωρινές λύσεις που εφαρμόστηκαν από τη σχολική διεύθυνση, το κενό παραμένει, με αποτέλεσμα οι μαθητές να στερούνται τη συστηματική διδασκαλία που χρειάζονται. Οι γονείς, σε απόγνωση, απέστειλαν επίσημη επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας και τις αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές, ζητώντας άμεση τοποθέτηση μόνιμου δασκάλου, ώστε όλα τα παιδιά να έχουν ίσες ευκαιρίες μάθησης και κανονική σχολική καθημερινότητα.

Όπως σημειώνουν οι επιπτώσεις της απουσίας δασκάλου στην τάξη είναι σημαντικές. «Οι μαθητές της Δ’ τάξης βιώνουν μια ιδιαίτερα δύσκολη και ασταθή σχολική καθημερινότητα. Παρατηρείται μείωση της μαθησιακής τους απόδοσης, αδυναμία συγκέντρωσης, εκπαιδευτικά κενά και αίσθημα ανασφάλειας σε σχέση με τους συμμαθητές τους άλλων τμημάτων, οι οποίοι έχουν από την αρχή της χρονιάς τον προβλεπόμενο εκπαιδευτικό.»

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων υπογραμμίζει ότι η συνεργασία και οι γρήγορες παρεμβάσεις είναι κρίσιμες για να επανέλθει η ομαλή λειτουργία του σχολείου και να διασφαλιστεί η ποιότητα της εκπαίδευσης.

Η επιστολή των γονέων : «Μην στερείτε από τα παιδιά μας την εκπαίδευσή»

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για ένα σοβαρό ζήτημα που αφορά τη λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου Οίας Θήρας και συγκεκριμένα την Δ’ τάξη. Από την αρχή της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, οι μαθητές και οι μαθήτριες της Δ’ τάξης παραμένουν χωρίς μόνιμο δάσκαλο, γεγονός που έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στη μαθησιακή τους πορεία και στη συνολική εκπαιδευτική διαδικασία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Διεύθυνση του σχολείου, στην προσπάθειά της να διαχειριστεί την κατάσταση, προχώρησε αρχικά σε εσωτερικές ρυθμίσεις αναζητώντας ανταποκρίσεις, με εφαρμογή εναλλασσόμενης διδασκαλίας από διαφορετικούς εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ωστόσο, καθώς η λύση αυτή δεν απέδωσε τα αναμενόμενα παιδαγωγικά αποτελέσματα και έθεσε σε επισφάλεια την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου στο σύνολό της, ακολούθησε η πρακτική της συνδιδασκαλίας των μαθητών της Δ’ τάξης με τους μαθητές της ΣΤ’ τάξης στον ίδιο χώρο.

Το συγκεκριμένο τμήμα αριθμεί συνολικά 30 μαθητές, οι οποίοι όχι μόνο συγκροτούν ένα αριθμητικά επιβαρυμένο τμήμα, αλλά παρουσιάζουν και σημαντικές ηλικιακές και αναπτυξιακές διαφορές, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δυσχερή την ομαλή και ισότιμη εκπαιδευτική τους πρόοδο.

Οι μαθητές της Δ’ τάξης βιώνουν μια ιδιαίτερα δύσκολη και ασταθή σχολική καθημερινότητα. Παρατηρείται μείωση της μαθησιακής τους απόδοσης, αδυναμία συγκέντρωσης, εκπαιδευτικά κενά και αίσθημα ανασφάλειας σε σχέση με τους συμμαθητές τους άλλων τμημάτων, οι οποίοι έχουν από την αρχή της χρονιάς τον προβλεπόμενο εκπαιδευτικό.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, αιτούμαστε την άμεση τοποθέτηση δασκάλου στην Δ’ τάξη, όπως ακριβώς έχει συμβεί σε όλα τα υπόλοιπα σχολεία και τμήματα του νησιού μας, ώστε να διασφαλιστεί το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των παιδιών μας στην ισότιμη, ποιοτική και απρόσκοπτη εκπαίδευση.

Πιστεύουμε και ευελπιστούμε στην άμεση ανταπόκρισή σας προκειμένου να αποκατασταθεί αφενός η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και αφετέρου να προστατευθεί το παιδαγωγικό και ψυχοσυναισθηματικό συμφέρον τόσο των μαθητών παιδιών μας όσο και των δασκάλων μας.

Με εκτίμηση,

ΔΣ Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Οίας

{https://www.facebook.com/photo?fbid=2324213514759287&set=a.1518131045367542}