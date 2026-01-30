Η κατάσταση με τα κενά στα σχολεία είναι πιεστική και το Υπουργείο καλεί τους εκπαιδευτικούς να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι την Δευτέρα 2/2/

Σε έκδοση νέας ειδικής προκήρυξης για την κάλυψη κενών σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) για την τρέχουσα σχολική χρονιά.

Η προκήρυξη αφορά υποψήφιους εκπαιδευτικούς που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ των Προκηρύξεων 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023 του ΑΣΕΠ, αποκλειστικά για τους κλάδους και τις ειδικότητες που περιλαμβάνονται στο σχετικό παράρτημα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΟΠΣΥΔ (opsyd.sch.gr), δηλώνοντας συγκεκριμένες σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων, για πρόσληψη ως αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, ενώ τα διαθέσιμα λειτουργικά κενά και οι ειδικότητες αναφέρονται αναλυτικά στα παραρτήματα της ειδικής προκήρυξης.

Ειδική προκήρυξη για αναπληρωτές πλήρους και μειωμένου ωραρίου: Ποιοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση

(α) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι υποψήφιοι αναπληρωτές των κλάδων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της παρούσης, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στους προαναφερόμενους πίνακες του Α.Σ.Ε.Π., ανεξάρτητα αν έχουν υποβάλει αίτηση-δήλωση προτίμησης περιοχών στο πλαίσιο της αριθμ. 101585/Ε1/22-08-2025 (ΑΔΑ:

ΨΓΜΦ46ΝΚΠΔ-11Β)1 πρόσκλησης, υπό τους περιορισμούς που τίθενται στην επόμενη παράγραφο. Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα να δηλώσουν σχολικές μονάδες ή/και ομάδες σχολικών μονάδων Γενικής Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, για πρόσληψη με πλήρες ή/και μειωμένο ωράριο.



(β) Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι έχουν προσληφθεί το τρέχον διδακτικό έτος για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών υπό τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 4589/2019: i) ως αναπληρωτές πλήρους ωραρίου, ανεξαρτήτως αν ανέλαβαν ή όχι υπηρεσία, ii) ως αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου και δεν ανέλαβαν υπηρεσία ή ανέλαβαν υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτήθηκαν. Οι προσληφθέντες ως αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου, η σύμβαση των οποίων παραμένει ενεργή (κατά την υποβολή της αίτησης), έχουν δικαίωμα να δηλώσουν σχολικές μονάδες ή/και ομάδες σχολικών μονάδων, δομών Γενικής Εκπαίδευσης αποκλειστικά και μόνο (για πρόσληψη) με πλήρες ωράριο της περιοχής, ειδικότητας και βαθμίδας εκπαίδευσης στην οποία έχουν ήδη προσληφθεί και απασχολούνται. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση διακοπής της υφιστάμενης σύμβασης μειωμένου ωραρίου πριν τη διενέργεια της μηχανογραφικής ροής των προσλήψεων (υπό την παρούσα εγκύκλιο) δεν αξιολογείται η αίτηση του υποψηφίου.

(γ) Οι διαθέσιμες προς επιλογή από τους υποψηφίους κενές σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολικών μονάδων ανά κλάδο και ειδικότητα, περιοχή, βαθμίδα και δομή εκπαίδευσης εμφανίζονται στο Παράρτημα της παρούσας πρόσκλησης.

(δ) Καθ’ όλη τη διάρκεια της ανωτέρω προθεσμίας (και αποκλειστικά εντός αυτής) ο υποψήφιος μπορεί να τροποποιεί τις προτιμήσεις σχολικών μονάδων.

(ε) Επίσης, κατά τη διάρκεια της ανωτέρω προθεσμίας αναστέλλεται η δυνατότητα απενεργοποίησης των αιτήσεων Γενικής Εκπαίδευσης μέσα από τον ηλεκτρονικό φάκελο και ο υποψήφιος οφείλει, εφόσον επιθυμεί να προβεί στη συγκεκριμένη ενέργεια, να επικοινωνήσει με τα αρμόδια Τμήματα Α΄ (κλάδοι Π/θμιας Εκπ/σης) και Β΄

(κλάδοι Δ/θμιας Εκπ/σης) της Δ/νσης Διορισμών - Προσλήψεων Εκπ/κού Προσ/κού Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης.

(στ) Η αίτηση-δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων, με την παρούσα προκήρυξη, ισχύει για τις επόμενες είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των σχετικών αιτήσεων και δεν δύναται να τροποποιηθεί ή απενεργοποιηθεί [άρθρο 3 παρ. 3 της υπό στοιχεία 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β΄ 3344)] υ.α..

(ζ) Στην περίπτωση, κατά την οποία, μέχρι και τη μηχανογραφική ροή των προσλήψεων, κάποιο εκ των κενών των σχολικών μονάδων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της παρούσης καλυφθεί από το υφιστάμενο εκπαιδευτικό δυναμικό (π.χ. λόγω μη προγραμματισμένης επιστροφής εκπαιδευτικού που τελούσε σε άδεια), το

συγκεκριμένο κενό δεν θα συμπεριληφθεί στη μηχανογραφική ροή και, ως εκ τούτου, στη σχετική Απόφαση πρόσληψης των εκπαιδευτικών.

Δείτε την ειδική προκήρυξη εδώ