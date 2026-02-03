Ποιοι είναι οι Γιάννης Γκιόκας, Νίκος Αμπατιέλος και Νεκτάριος Τριάντης.

Τρία νέα μέλη περιλαμβάνει πλέον το Πολιτικό Γραφείο που εξέλεξε μετά το Συνέδριο η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ.

Πρόκειται για τον Γιάννη Γκιόκα, βουλευτή Ανατολικής Αττικής και υπεύθυνο του Γραφείου Τύπου του Περισσού, τον Νίκο Αμπατιέλο, κορυφαίο στέλεχος στον Πειραιά, και τον Νεκτάριο Τριάντη, που είχε την ευθύνη της περιφερειακής οργάνωσης του κόμματος σε Ήπειρο και Ιόνια Νησιά.

Να σημειώσουμε πως το Πολιτικό Γραφείο έχει πλέον 16 μέλη, τρία περισσότερα από το έως τώρα όργανο, και έτσι δεν υπήρχαν αποχωρήσεις.

Β.Σκ.