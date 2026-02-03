Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη τσις 21:00

Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο του Grand Hotel

Η Αλίκη και ο Πέτρος έρχονται πιο κοντά από ποτέ και κάνουν το πρώτο βήμα να ξανακερδίζουν το έδαφος που χάθηκε μεταξύ τους.

Ο Ρήγας ανυπομονεί να ξεκινήσει τη νέα του ζωή με την Κυβέλη, αλλά αυτή δεν φαίνεται να συμμερίζεται τη χαρά του. Η σκέψη της είναι στα παιδιά της και το ξενοδοχείο, κάτι που πληγώνει τον Ρήγα και δημιουργεί επικίνδυνη ένταση λίγο πριν το τελικό βήμα.

Ο Άρης επιστρέφει στο ξενοδοχείο, έχοντας βρει όσα στοιχεία χρειάζονται για να κλείσουν τον Ρήγα στη φυλακή.

Ο Νικόλας επιμένει στον Αστυνόμο ότι μάλλον σκότωσε την Ελένη. Η ερεύνα δεν φέρνει κανένα στοιχείο που να επιβεβαιώνει την παραδοχή του, αλλά η επιμονή του Νικόλα αναγκάζει τον αστυνόμο να τον κρατήσει στο τμήμα.

Ο Χατζημήτρος, συγκλονισμένος από τον θάνατο του πατέρα του και την αποκάλυψη του μυστικού του, βρίσκει παρηγοριά στη Μελίνα βάζοντας νέα θεμέλια στη σχέση τους.

{https://www.youtube.com/watch?v=f4Hkw_qnwdo}