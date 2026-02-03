«Την Κυριακή μας λένε ότι είμαστε τυμβωρύχοι και τη Δευτέρα μιλάνε για συναίνεση. Είναι σοβαροί;», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

«Η δήλωση της κ. Αλεξοπούλου, αλλά και η κάλυψη από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο χθες, δείχνει απύθμενο κυνισμό και απουσία επαφής με την πραγματικότητα. Εάν κάποιος μπορεί να πει για το "τζάμπα" και πώς λειτουργεί αυτή η χώρα, είναι η ίδια η Νέα Δημοκρατία. Λένε για τον κόσμο που δεν έχει χρήματα να πληρώσει το ενοίκιο ή που δυσκολεύεται να πάει στο σούπερ μάρκετ, και οι ίδιοι χρωστάνε στις τράπεζες 500 εκατομμύρια ευρώ δανεικά κι αγύριστα. Κι αυτό δείχνει πόσο μακριά είναι αυτή η κυβέρνηση από τα προβλήματα του κόσμου», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Την ίδια στιγμή που έχουν αυτή τη συμπεριφορά προς τους πολίτες, κάνουν VIP νομοθέτηση για κορυφαίους υπουργούς επειδή το ζήτησαν. Αυτή είναι συμπεριφορά πολιτικού συστήματος χώρας τριτοκοσμικού χαρακτήρα, όπου ζητάνε κάτι από τον "βασιλιά" ή τον "μονάρχη" και αυτός δίνει χάρη με τροπολογίες στον ένα ή στον άλλον. Αυτό δεν είναι ευρωπαϊκή χώρα και δεν είναι κανονικότητα», πρόσθεσε.

Για την κατάσταση στο πολιτικό σκηνικό και τη Συνταγματική Αναθεώρηση, είπε: «Οι πολίτες, αν εκτιμούν ότι τα πράγματα πηγαίνουν σωστά, θα συνεχίσουν έτσι και θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Αλλά ζούμε σε μια χώρα όπου έπεσε το τηλεφωνικό κέντρο του 100. Φαντάζεστε να ήμουν εγώ σήμερα στο πάνελ και να είχε πέσει με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 100. Ο εκπρόσωπος της ΝΔ θα χοροπήδαγε εδώ, θα είχε διαλύσει το τραπέζι. Σταμάτησε να δουλεύει το 100, και η κυβέρνηση μιλάει για τάξη, ασφάλεια και αριστεία, ενώ είχαν "χάσει" και το FIR Αθηνών.

»Ξεκινάει τώρα μια κουβέντα για τη συνταγματική αναθεώρηση. Λέει ο Κυρ. Μητσοτάκης ότι θα αναθεωρήσει το άρθρο 86. Ποιος; Αυτός ο οποίος διέλυσε το Σύνταγμα, το καταπάτησε, το τέντωσε; Αυτός ο οποίος χρησιμοποίησε τις διατάξεις για να προστατέψει τους δικούς του ανθρώπους και τους δικούς του υπουργούς, θα κάνει συνταγματική αναθεώρηση και θέλει και συναίνεση;

»Η κυβέρνηση τώρα μιλάει για συναίνεση. Την Κυριακή μας λένε ότι είμαστε τυμβωρύχοι και τη Δευτέρα μιλάνε για συναίνεση. Είναι σοβαροί; Σε ποια χώρα του κόσμου γίνονται συναινέσεις με αυτόν τον τρόπο;».

