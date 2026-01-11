Η υπόθεση αφορούσε ομόρρυθμο εταίρο, ο οποίος επιχείρησε να ανατρέψει δικαστικές αποφάσεις με τις οποίες είχε απορριφθεί η προσφυγή του κατά φορολογικού προστίμου που είχε επιβληθεί στην εταιρεία στην οποία συμμετείχε.

Δικαίωμα προσβολής πράξης με την οποία επιβάλλεται φορολογικό πρόστιμο σε ομόρρυθμη εταιρεία έχουν αποκλειστικά τα πρόσωπα που ασκούν τη διαχείρισή της, σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Συμβούλιο της Επικρατείας.

Ο αιτών υποστήριξε ότι, λόγω της αλληλέγγυας και απεριόριστης ευθύνης των ομόρρυθμων εταίρων για τα χρέη της εταιρείας, είχε έννομο συμφέρον και δικαίωμα να αμφισβητήσει τόσο την πράξη επιβολής του προστίμου όσο και την απόρριψη της ενδικοφανούς προσφυγής από τη φορολογική διοίκηση.

Το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο, ωστόσο, υιοθέτησε διαφορετική προσέγγιση, κρίνοντας ότι άλλο είναι η ευθύνη για την καταβολή μιας φορολογικής οφειλής και άλλο το δικαίωμα προσβολής της σχετικής διοικητικής πράξης με ένδικα μέσα. Όπως επισημάνθηκε, το δικαίωμα αυτό αναγνωρίζεται μόνο στα πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του διαχειριστή και, συνεπώς, τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας.

Δεδομένου ότι ο συγκεκριμένος εταίρος δεν ασκούσε διαχειριστικά καθήκοντα ούτε κατονομαζόταν στην πράξη επιβολής του προστίμου, το δικαστήριο έκρινε ότι δεν θίγεται άμεσα από αυτήν και δεν νομιμοποιείται να την προσβάλει δικαστικά. Με βάση το σκεπτικό αυτό, η αίτηση αναίρεσης απορρίφθηκε, επιβεβαιώνοντας ότι μόνο όσοι διοικούν την εταιρεία μπορούν να ασκούν ενδικοφανείς και δικαστικές προσφυγές για φορολογικές πράξεις που την αφορούν.