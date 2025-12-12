Ο Δήμος Αθηναίων και το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν γιορτάζουν το σύγχρονο Θέατρο από 12 έως 14 Δεκεμβρίου - Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα.

«Η πόλη μας τιμά τις ρίζες της ως τόπος γέννησης της τέχνης του θεάτρου» γράφει σε ανάρτηση του ο Χάρης Δούκας παρουσιάζοντας το «D-Athens Διονύσια 2025» τη γιορτή στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης.

«Με νέες φωνές, νέα κείμενα και ανοιχτές διαδικασίες. Μαζί με το Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν παρουσιάζουμε τα D-Athens Διονύσια 2025: μια τριήμερη διοργάνωση αφιερωμένη στους νέους δημιουργούς, τα νέα κείμενα και τη διαδρομή τους από τη σελίδα στη σκηνή. Αναγνώσεις, masterclasses, pitching, συζητήσεις και επαγγελματική δικτύωση συνθέτουν έναν ζωντανό κόμβο δημιουργίας και διαλόγου - με ενεργή συμμετοχή του κοινού» γράφει ο Χάρης Δούκας και δείχνεο τον τρόπο να «ψηφίσεις κι εσύ για τα Βραβεία Κοινού!».

«Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στις 18:00, ακούτε στον αέρα του Αθήνα 9.84, τα 3 έργα που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό του D-Athens Διονυσία 2025 και παρουσιάστηκαν σε “Πρώτη Ανάγνωση” στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου.

Μπαίνεις στο post ψηφοφορίας στο Instagram του Δήμου Αθηναίων @city_of_athens_official και ψηφίζεις το ένα (1) έργο που ξεχώρισες!

Η ψηφοφορία ολοκληρώνεται την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, στις 14:00.

- Ακούς. Επιλέγεις. Εσύ αποφασίζεις τον νικητή.

- Υπόγειο Θεάτρου Τέχνης

- Είσοδος ελεύθερη».

