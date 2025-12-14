Αιφνιδιάστηκε από τις αποκαλύψεις για τον κουμπάρο του στην Κρήτη.

Μεγάλο το πλήγμα στο ΠΑΣΟΚ από την σύλληψη του λογιστή και της λογίστριας γυναίκας του που κατηγορούνται από τα κεντρικά πρόσωπα στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.

Τους δυο, ως γνωστόν, είχε παντρέψει προ ετών ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο οποίος είναι αλήθεια ότι αιφνιδιάστηκε από την εξέλιξη καθώς -και φυσικά τον πιστεύουμε- δεν γνώριζε τίποτε από την παράνομη δραστηριότητα των κουμπάρων του.

Όταν όμως θέτεις το θέμα της κουμπαριάς του Μητσοτάκη με τον... Φραπέ, θα έπρεπε να είσαι έτοιμος να δεχθείς τα «αντίποινα» εφόσον δεν είσαι σίγουρος για το τι συμβαίνει στο δικό σου χώρο!

Παρότι, δε, το ΠΑΣΟΚ διέγραψε τον κουμπάρο του Προέδρου και η ΝΔ δε διέγραψε τον «γαλάζιο» εγκέφαλο, το πλήγμα για τη Χαριλάου Τρικούπη είναι μεγάλο...

Β.Σκ.