Για στοχευμένο χτύπημα κατά Εβραίων κάνει λόγο ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας.

Τρομοκρατική επίθεση από ενόπλους με νεκρούς και τραυματίες σημειώθηκε στη διάσημη παραλία Μπόντι του Σίδνεϊ κατά τη διάρκεια της μεγάλης εβραϊκής γιορτής Χάνουκα.

Οι ένοπλοι σκόρπισαν τον θάνατο, με 12 άτομα να πέφτουν νεκρά ενώ υπάρχουν και πολλοί τραυματίες. Όπως έγινε γνωστό, λίγα μέτρα από την παραλία, οι δράστες είχαν σταθμεύεσει βαν με εκρητκτικά. Τα τοπικά μέσα εκφράζουν φόβους ότι οι νεκροί από την τρομοκρατική επίθεση ενδέχεται να αυξηθούν, καθώς αρκετοί από τους 29 τραυματίες είναι σοβαρά. Μεταξύ των τραυματιών περιλαμβάνονται και παιδιά.

Ένας από τους δράστες έπεσε νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών, ενώ ο άλλος είναι σοβαρά τραυματισμένος. Το σκηνικό του τρόμου κράτησε 9 λεπτά, ενώ η αστυνομία έφτασε στην περιοχή μέσα σε πέντε λεπτά. Από την αστυνομία έγινε γνωστό ότι βρέθηκε και ένα βαν με εκρηκτικά πράγμα που σημαίνει ότι οι δράστες ήθελαν εκτός από τους πυροβολισμούς να χτυπήσουν και με άλλο τρόπο.

Οι εικόνες που έρχονται από την παραλία Μπόντι είναι σοκαριστικές με τον κόσμο να τρέχει να σωθεί. Η εβραϊκή γιορτή Χάνουκα συγκεντρώνει πολύ κόσμο και τη στιγμή των πυροβολισμών οι γονείς έπεσαν πάνω στα παιδιά τους για να τα σώσουν. Πολλοί από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν με σανίδες του σερφ, ενώ ασθενοφόρα τα οδηγούσαν αστυνομικοί για να φτάσουν πιο γρήγορα στα νοσοκομεία.

Στο μεταξύ έρευνα για την ενδεχόμενη εμπλοκή του Ιράν στην στήριξη της τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Μπόντι του Σίδνει της Αυστραλίας, ξεκίνησε η ισραηλινή υπηρεσία πληροφορίων.

Η αστυνομία στο πραγματοποίησε έφοδο στο σπίτι ενός από τους ύποπτους για ένοπλη επίθεση στο Μπόνιριγκ, στα δυτικά του Σίδνεϊ, σύμφωνα με το 9News.

Οι δράστες χτύπησαν το πλήθος με καραμπίνες , αφού είχαν ανέβει σε μια γέφυρα. Ένας περαστικός επιτέθηκε σε έναν από τους δράστες, κατάφερε να τον αφοπλίσει και να του πάρει το όπλο.

Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς ανέφερε ότι 12 άτομα έχουν σκοτωθεί στο περιστατικό του Σίδνεϊ. Ένας από τους δράστες έχει επίσης σκοτωθεί και ένας άλλος βρίσκεται υπό κράτηση. Ο Μινς αναφέρει ότι επρόκειτο για στοχευμένη επίθεση κατά της εβραϊκής κοινότητας.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στο αυστραλιανό Skynews ότι οι δράστες είχαν «μεγάλα, μαύρα όπλα» και ξέσπασε χάος με όλους να τρέχουν «σαν τρελοί».

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπάνεζε καταδίκασε την ένοπλη επίθεση ως «στοχευμένη» και «κακή» πράξη αντισημιτισμού. «Μια επίθεση εναντίον Εβραίων Αυστραλών είναι μια επίθεση εναντίον κάθε Αυστραλού», δήλωσε ο πρωθυπουργός.

«Κάθε Αυστραλός απόψε θα είναι, όπως κι εγώ, συντετριμμένος για αυτήν την επίθεση στον τρόπο ζωής μας». Πρόκειται για μια στοχευμένη επίθεση εναντίον Εβραίων Αυστραλών την πρώτη ημέρα της Χανουκά, η οποία θα έπρεπε να είναι μια ημέρα χαράς, μια γιορτή της πίστης Μια πράξη σατανικού αντισημιτισμού, τρομοκρατίας που χτύπησε την καρδιά του έθνους μας. Δεν υπάρχει θέση για αυτό το μίσος, τη βία και την τρομοκρατία στο έθνος μας. Επιτρέψτε μου να είμαι σαφής: θα το εξαλείψουμε».

Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ από την πλευρά του μιλώντας σε εκδήλωση στην Ιερουσαλήμ κατήγγειλε ότι «οι αδελφές και οι αδελφοί μας στο Σίδνεϊ δέχθηκαν επίθεση από ελεεινούς τρομοκράτες σε μια πολύ σκληρή επίθεση εναντίον εβραίων που είχαν πάει να ανάψουν το πρώτο κερί για το Χάνουκα στην παραλία Μπόνταϊ».