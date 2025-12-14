Τι αναφέρει σε ανάρτησή του.

Στην τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ αναφέρθηκε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως τόνισε: «Ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας».

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Είμαι βαθιά σοκαρισμένος από τις σημερινές επιθέσεις στο Σίδνεϊ κατά τη διάρκεια του εορτασμού της Χανουκά. Καταδικάζω αυτή τη βία με τον πιο έντονο τρόπο. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στις εβραϊκές κοινότητες παντού. Ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας».

{https://x.com/primeministergr/status/2000175711399903347}