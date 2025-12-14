«Ας ρωτήσουμε την κα Γκίλφοϊλ - Συμφωνεί με τις απόψεις του Τομ Μπάρακ;»

Στα εθνικά θέματα και τις δηλώσεις του πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκυρα Τομ Μπαρακ αναφέρθηκε ο Προκόπης Παυλόπουλος, σημειώνοντας ότι καλό θα ήταν να ξέρουμε και τις απόψεις της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Στο Αιγαίο και τα θέματα της ανατολικής Μεσογείου οι ΗΠΑ δεν θα πουν ποτέ ότι επικροτούμε την αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας. Ο Τραμπ είναι πολύ έξυπνος να μην κάνει κάτι τέτοιο» είπε ο Προκόπης Παυλόπουλος μιλώντας στον Πάνο Χαρίτο.

«Και καλό θα ήταν να ρωτήσουμε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ποια είναι η άποψή της σε όσα λέει ο Μπάρακ»;.

Κατά τον κ. Παυλόπουλο, «την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ πρέπει να την δουμε περισσότερο σε βάθος. Είναι μια πολύ συγκροτημένη προσωπικότητα».

Υπνεθυμίζεται ότι ο Τομ Μπάρακ μιλώντας στην Καθημερινή είχε αναφέρει: «Αυτό που βλέπουμε στον κόσμο είναι μια νέα δυναμική, μια προσπάθεια να αφήσουμε τις πικρίες του παρελθόντος στο περιθώριο και να δημιουργήσουμε ένα νέο πλαίσιο. Κι αυτό πρέπει να αρχίσει από την Ελλάδα και την Τουρκία. Δεν έχει νόημα δύο μεγάλες χώρες, δεμένες η μία με την άλλη, να κρατούν ακόμη έριδες για γεγονότα που έγιναν εκατοντάδες ή και χιλιάδες χρόνια πριν.

…Μόνο που οι τριβές μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας οφείλονται σε επιλογές της σήμερον. Σε συγκεκριμένη αναθεωρητική συμπεριφορά, σε καταγεγραμμένες διεκδικήσεις και σε μια πολεμική σπάθη που κραδαίνει η μία πλευρά(Εισβολή-Κατοχή στην Κύπρο, γκρίζες ζώνες και αμφισβήτηση ελληνικού εδάφους, Casus Belli).

…Νo problem, λέει ο Μπάρακ: «Το συζητήσαμε και με τον πρόεδρο Τραμπ· αναρωτηθήκαμε αν μπορούμε να λειτουργήσουμε ως «κονίαμα», σαν αυτό που ενώνει δύο τούβλα, για να έρθουν πιο κοντά με έναν νέο τρόπο, βήμα βήμα. Ηρθε η ώρα. Πρέπει να γίνει. Μια νέα περιφερειακή τάξη πραγμάτων, ένας νέος τρόπος συνεργασίας είναι αναγκαίος. Και ελπίζουμε η Αμερική να μπορέσει να αποτελέσει γέφυρα. Αυτός είναι ο στόχος μας».

