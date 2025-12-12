Ο Εκρέμ Ιμάμογλου είναι αντιμέτωπος με 142 κατηγορίες και η εισαγγελία έχει ζητήσει να καταδικαστεί το ανώτατο σε 2.352 χρόνια.

Ορίστηκε η ημερομηνία της δίκης 402 κατηγορουμένων, ανάμεσά τους και ο Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος απομακρύνθηκε από τη θέση του στο πλαίσιο της έρευνας για «διαφθορά» εναντίον του Μητροπολιτικού Δήμου της Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα με την απόφαση του 40ου Ανώτατου Ποινικού Δικαστηρίου της Κωνσταντινούπολης, η δίκη θα ξεκινήσει στις 9 Μαρτίου 2026, στην αίθουσα του δικαστηρίου που βρίσκεται στο σωφρονιστικό συγκρότημα του Μαρμαρά.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης έχει ετοιμάσει κατηγορητήριο στην υπόθεση «διαφθοράς» εναντίον του Μητροπολιτικού Δήμου της Κωνσταντινούπολης και το έγγραφο περιλαμβάνει 402 υπόπτους, 105 εκ των οποίων βρίσκονται υπό κράτηση. Το προετοιμασμένο κατηγορητήριο είχε γίνει δεκτό από το 40ο Ανώτατο Ποινικό Δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου είναι αντιμέτωπος με 142 κατηγορίες και η εισαγγελία έχει ζητήσει να καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης από 828 χρόνια και 2 μήνες μέχρι 2.352 χρόνια.

Το έγγραφο περιέχει κατηγορίες εναντίον του Ιμάμογλου για πολλά άρθρα, όπως «σύσταση και διεύθυνση οργάνωσης με σκοπό την τέλεση εγκλήματος», «δωροδοκία», «ξέπλυμα χρήματος από εγκληματικές δραστηριότητες» και «απάτη με πρόκληση ζημίας σε κρατικούς θεσμούς».

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν επίσης πράξεις όπως παράνομη συλλογή και διάδοση προσωπικών δεδομένων, απόκρυψη αποδεικτικών στοιχείων, υποκλοπή επικοινωνιών, ζημιά σε κρατική περιουσία, παρέμβαση σε διαγωνισμούς και παραβίαση της περιβαλλοντικής και φορολογικής νομοθεσίας.