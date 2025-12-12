Η ΔΑΣ (Δημοσιοϋπαλληλική Αγωνιστική Συσπείρωση), αναδείχθηκε πρώτη δύναμη.

Η λεγόμενη Κεντροαριστερά, αναζητά εδώ και χρόνια «βηματισμό» και να συνδεθεί με τα λαϊκά στρώματα, με στόχο να γίνει ξανά κυβερνητική δύναμη.

Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, με την κυβέρνηση να «τρίζει» υπό το βάρος των σκανδάλων, υπάρχουν οι συνδικαλιστικές δυνάμεις του ΚΚΕ, που πετυχαίνουν μικρές, αλλά πραγματικές νίκες.

Σήμερα, οι πολλές μικρές νίκες, μεταφράστηκαν σε μια μεγάλη, αφού για πρώτη η ΔΑΣ (Δημοσιοϋπαλληλική Αγωνιστική Συσπείρωση), αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ.

Ας κρατήσουμε και ότι το ΚΚΕ υποεκπροσωπείται σε όλα τα τηλεοπτικά κανάλια, τα οποία προτιμούν να προμοτάρουν με κάθε τρόπο, ως δήθεν «αντισυστημικούς», όλους τους «μονοπρόσωπους» αρχηγίσκους, ανύπαρκτων κομμάτων στους κοινωνικούς αγώνες.

Α.Γ.