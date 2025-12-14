Δηλώσεις έκανε ο τεχνικός του Ολυμπιακού.

Στο φραστικό επεισόδιο με οπαδό αναφέρθηκε ο τεχνικός του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζώκας.

Το επεισόδιο σημειώθηκε στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου του αγώνα του Ολυμπιακού με το Περιστέρι στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου».

«Μου προκαλεί αηδία να με βρίζει χυδαία ένας μεγάλος σε ηλικία άνθρωπος, με τρία-τέσσερα παιδάκια δίπλα του», ανέφερε ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, για το φραστικό επεισόδιο με τον οπαδό, ενώ δήλωσε ικανοποιημένος από την αγωνιστική εικόνα της ομάδας του και αναφέρθηκε στο νέο μεταγραφικό απόκτημα των Πειραιωτών, Μόντε Μόρις.

Όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο Περιστέρι για τη φετινή του πορεία, αν δεν κάνω λάθος είναι τέταρτο στην βαθμολογία κι έχει κάνει μεγάλες ευρωπαϊκές εμφανίσεις. Είναι μια ομάδα που έχει καλή εκτέλεση, καλό spacing, ταχύτητα στην πάσα και ευδιάκριτους ρόλους. Αυτό το γεγονός μας έκανε -παρότι όπως καταλαβαίνετε δεν κάναμε καμία προπόνηση, γυρίσαμε από την Βαρκελώνη τα ξημερώματα του Σαββάτου- να είμαστε σε επαγρύπνηση, γιατί πιστεύαμε ότι δεν είναι εύκολος ο αντίπαλος. Έτσι κάναμε πολύ καλό παιχνίδι αμυντικά για 40′. Οπότε θα ήθελε να εξάρω την προσπάθεια όλων των παικτών, γιατί είχαν όλοι συνεισφορά, αλλά αυτό που μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση ήταν ο Φουρνιέ και ο Βεζένκοβ, που έκαναν μεγάλη προσπάθεια αμυντικά. Επιθετικά παίξαμε καλά, εκτελέσαμε καλά, είχαμε πάρα πολλές ασίστ, νομίζω πάνω από 30 και γενικά ήμασταν σοβαροί για 40 λεπτά.

Είναι φοβερά τιμητικό και συγκινητικό για εμένα, γιατί πρόκειται για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, έναν μύθο του αθλήματος, αλλά και γιατί το έκανα στον Ολυμπιακό, που είναι ένας τεράστιος σύλλογος και με πολλή πίεση στον πάγκο. Οπότε όλα αυτά τα χρόνια δεν είναι εύκολα για εμάς. Θα ήθελα όμως να αξιολογηθεί καλύτερα όταν ολοκληρώσω τη θητεία μου στον Ολυμπιακό και για την ώρα να μην ασχοληθούμε με ατομικές διακρίσεις ή επιτεύγματα, αλλά με ομαδικές, γιατί στον Ολυμπιακό τελικά το μόνο που μετράει είναι αυτό. Ο Μόρις ήρθε το πρωί, πήγε κατευθείαν για εξετάσεις και το απόγευμα ρώτησε αν θα πάνε οι προπονητές στο γήπεδο, γιατί ήθελε να πάει να σουτάρει, παρά το τζετ λακ, γιατί είχε ένα κουραστικό ταξίδι από το Ντιτρόιτ μέσω Νέας Υόρκης. Μας είπε ότι δούλευε, αλλά ξέρετε το τελευταίο του παιχνίδι με τους Πέισερς ήταν έναν μήνα πριν, κάπου εκεί.

Εμείς έχουμε τη δυστυχία να μην έχουμε προπονήσεις. Έχουμε αύριο μία προπόνηση, περισσότερο τακτικής και μετά παίζουμε την Τρίτη με τη Βαλένθια, την Παρασκευή με τη Βιλερμπάν. Καταρχάς πρέπει να αξιολογήσουμε τη φυσική του κατάσταση και μετά αν μπορεί να μπει στο σύστημα του συλλόγου. Με εξαίρεση τον ΜακΚίσικ, από όταν ήρθαμε στην ομάδα πριν 6-7 χρόνια, δεν έχει τύχει να έρθει κάποιος και μέσα σε 2-3 ημέρες να έχει μεγάλη επίδραση στο παιχνίδι μας, γιατί παίζουμε με έναν τρόπο που θέλει κάποια προσαρμογή. Νομίζω όμως ότι είναι πολύ έξυπνος, καταλαβαίνει το παιχνίδι κι αυτό το δείχνει η καριέρα του, κι αν είναι σε καλή κατάσταση, θα είναι επιδραστικός όσο και οι άλλοι παίκτες της ομάδας μας.

Δεν είναι θέμα των ημερών που έρχονται. Είναι θέμα παιδείας. Εμένα αυτό που με στεναχώρησε ήταν ότι αυτός που με έβρισε χυδαία ήταν ένας μεγάλος σε ηλικία κύριος, αλλά είχε δίπλα του δύο παιδάκια, 5-7 ετών, μάλλον εγγόνια του. Πιο πολύ αυτό με θύμωσε. Είμαι πολύ συνηθισμένος να με βρίζουν στα γήπεδα, δεν είναι πρόβλημα. Αλλά σε ένα παιχνίδι που δεν έχω προκαλέσει σε τίποτα, το να θεωρήσει κάποιος έξυπνο να με βρίσει χυδαία στο ένα μέτρο από το πρόσωπό μου, ενώ έχει δίπλα του τρία, τέσσερα παιδάκια μικρά, δεν είναι ότι με ξενίζει, απλώς μου προκαλεί αηδία. Για το άλλο που είπατε, είναι φανταστικό. Εδώ έρχονται πάντα παιδάκια, οι ακαδημίες του Περιστερίου. Και στο δικό μας γήπεδο που παίζουμε Κυριακές στη 13:00 και έρχονται παιδιά, νομίζω δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από αυτό για το μέλλον του μπάσκετ».