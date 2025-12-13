Δηλώνουν διατεθειμένοι να παραμείνουν στους δρόμους ακόμα και τις ημέρες των εορτών.

Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, κρατώντας σκληρή γραμμή απέναντι στην κυβέρνηση και στέλνοντας μήνυμα ότι δεν κάνουν πίσω χωρίς ουσιαστικές δεσμεύσεις. Με τα μπλόκα να παραμένουν και την ένταση να διατηρείται υψηλή, δηλώνουν ανυποχώρητοι στα αιτήματά τους και ξεκαθαρίζουν πως δεν προτίθενται να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, θεωρώντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί καμία πειστική απάντηση στα προβλήματά τους.

Στην πανελλαδική συνέλευση στη Νίκαια της Λάρισας, ανακοινώθηκε ότι θα συνταχθεί λίστα αιτημάτων, η οποία θα σταλεί στον πρωθυπουργό. Οι αγρότες θα περιμένουν σαφείς απαντήσεις πριν προχωρήσουν σε ραντεβού μαζί του.

Η λίστα των αιτημάτων έχει ως εξής:

1)Παραγραφή διώξεων από τη Βουλή

2)Καταβολή χρωστούμενων

3)Κατώτερες εγγυημένες τιμές

4)Ρεύμα στα 7 λεπτά, αφορολογητο πετρέλαιο στη μάνικα

5)Μείωση κόστους

6)Κατάργηση χρηματιστηρίου ενέργειας

7)Κατάργηση ΦΠΑ σε εφόδια

8)Αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος για 2025

9)Η επιδότηση στην παραγωγή

10)Απαγόρευση παράνομων ελληνοποιήσεων στα εισαγόμενα

11)Ευλογιά

12)Εμβολιασμός

13)Πλήρη αποζημίωση

14)Αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος

15)Δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών

16)Αποζημίωση από καταρροικο πυρετό

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

17)Να μοιραστούν τα κλεμμένα στους πραγματικούς δικαιούχους

18)Να εξυγιάνει ΟΠΕΚΕΠΕ και να υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός και να μην περάσει ΟΠΕΚΕΠΕ

19)Να δοθούν ονόματα στη δημοσιότητα

20)Απαγόρευση παράνομων ελληνοποιήσεων σε εισαγόμενα

«Δεν θα πάμε στον πρωθυπουργό να τρώμε μελομακάρονα και κουραμπιέδες»

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του νομού Χανίων, Λιλικάκης Κώστας δήλωσε από τα μπλόκα πως: «Συμμετείχαμε στη σύσκεψη διότι από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη τα προβλήματα είναι κοινά.

Από την Παρασκευή κλιμακώνουμε τις κινητοποιήσεις. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να πάμε στο Υπουργείο και να τρώμε μελομακάρονα και κουραμπιέδες. Θέλουμε λύσεις στα προβλήματά μας. Ο Υπουργός γνωρίζει και τα προβλήματα αλλά και τα αιτήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων όλης της χώρας.

Δε θα κάνουμε πίσω αν δε λυθούν τα προβλήματα».

Νέο κάλεσμα σε διάλογο από την κυβέρνηση

Την αρνητική απάντηση που έδωσαν οι αγρότες στην πρόσκληση του Πρωθυπουργού για συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου τη Δευτέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης από το Βήμα της Βουλής, επαναλαμβάνοντας την έκκληση της κυβέρνησης για διάλογο, χωρίς την ταλαιπωρία της κοινωνίας.

«Ναι σε διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους, όχι σε ταλαιπωρία ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να πάνε να κάνουν τη χημειοθεραπεία τους, να πάνε στο σπίτι τους ή στη δουλειά τους. Όχι σε δημιουργία εμποδίων και προβλημάτων στην αγορά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ναι στον διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους κάτι που απηχεί το σύνολο της κοινωνίας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι μετά από μια υπερδεκαετή κρίση και ο πρωτογενής τομέας χρειάζεται στήριξη», σημείωσε.

Επανέλαβε ότι η Νέα Δημοκρατία «είναι η κυβέρνηση που έδωσε και συνεχίζει να δίνει όσα περισσότερα μπορεί από λεφτά που πραγματικά υπάρχουν και όχι από λεφτόδεντρα».

Διατεθειμένοι να παραμείνουν στους δρόμους και στις γιορτές

Σε απόγνωση είναι οι αγρότες όλης της χώρας και απειλούν με κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους, αν δεν ικανοποιηθούν άμεσα και με τον τρόπο που εκείνοι επιθυμούν τα αιτήματά τους. Οι ίδιοι ξεκαθαρίζουν πως είναι διατεθειμένοι να παραμείνουν στους δρόμους ακόμα και τα Χριστούγεννα αλλά και την Πρωτοχρονιά.

Πορτοκάλια και άχυρο στο γραφείο του Γιάννη Ανδριανού

Πορεία με αγροτικά αυτοκίνητα στο Άργος έκαναν το πρωί του Σαββάτου οι αγροτοκτηνοτρόφοι από το μπλόκο της Αργολίδας στον κόμβο «Μαλαχιά».

Οι αγρότες πήγαν στο γραφείο του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και βουλευτή Αργολίδας της ΝΔ, Γιάννη Ανδριανού, στην πλατεία Αγίου Πέτρου.

Στην είσοδο της πολυκατοικίας τοποθέτησν συμβολικά άχυρο και ένα τελάρο με πορτοκάλια και μανταρίνια, τα οποία έχουν χτυπηθεί από την πρόσφατη χαλαζόπτωση.

Ανέβηκαν στο γραφείο και παρέδωσαν στους υπαλλήλους το ψήφισμα του μπλόκου με τα αιτήματα, ώστε να το παραλάβει ο Γιάννης Ανδριανός.