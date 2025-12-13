Νέο κάλεσμα σε διάλογο στους αγρότες απηύθυνε η κυβέρνηση, μετά το «όχι» των παραγωγών σε αυτό που απηύθηνε ο πρωθυπουργός.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στην Ολομέλεια κατά τη συζήτηση για τον Προϋπολογισμό: «Όταν προβάλεις τα αιτήματά σου χωρίς να θέλει καν να τα συζητήσεις αυτά, μάλλον ο διάλογος για εσένα είναι προσχηματισμός.

Επιμένω εκπροσωπώντας την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό και επαναλαμβάνω έκκληση για διάλογο, χωρίς ταλαιπωρία της κοινωνίας.

Ναι σε διάλογο όχι σε κλειστούς δρόμους. Όχι σε ταλαιπωρία ανθρώπων που θέλουν να κάνουν τη χημειοθεραπεία τους, σε ανθρώπους που θέλουν να πάνε στα παιδιά τους, στη δουλειά τους».