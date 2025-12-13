Όσα δήλωσε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας βρέθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στο μπλόκο των αγροτών στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, προκειμένου να εκφράσει τη συμπαράσταση του ΚΚΕ στις διεκδικήσεις τους και να δηλώσει τη στήριξή του στις μορφές πάλης που έχουν επιλέξει. Τον γγ της ΚΕ του ΚΚΕ συνόδευαν η Θεανώ Καπέτη, μέλος του ΠΓ και ο Λεωνίδας Στολτίδης, βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης.

Εκ μέρους των αγροτών τον καλωσόρισε ο Γιώργος Ρίσκος, ο οποίος ζήτησε από τον Δ. Κουτσούμπα «τη στήριξη του ΚΚΕ για να δοθούν λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους» τονίζοντας ότι «στην περιοχή οι αγρότες παράγουν κυρίως ρύζια και βαμβάκια και όλοι τους είναι χρεωμένοι και ένα βήμα πριν από τη φυλακή».

Ο Δ. Κουτσούμπας μιλώντας στους συγκεντρωμένους αγρότες τόνισε: «Είναι αυτονόητο ότι η παρουσία μας εδώ εκφράζει φυσικά τη συμπαράσταση του ΚΚΕ στον δίκαιο αγώνα σας, στα δίκαια αιτήματά σας και βέβαια στις μορφές πάλης που εσείς οι ίδιοι αποφασίζετε χωρίς αστερίσκους, χωρίς "ναι μεν αλλά", γιατί οι συλλογικές διαδικασίες είναι αυτές που έχουν καταχτηθεί στο αγροτικό κίνημα της πατρίδας μας».

«Ξέρουμε πως αυτή την ώρα που μιλάμε οι αγρότες από όλα τα μπλόκα της χώρας συνεδριάζουν στη Νίκαια της Λάρισας για να αποφασίσουν την κλιμάκωση και τη μεθόδευση του αγώνα, να δώσουν απάντηση στην κυβέρνηση, να ασκήσουν τη μέγιστη δυνατή πίεση έτσι ώστε να ικανοποιηθούν όλα τα δίκαια αιτήματα. Γιατί ο αγώνας σας δεν είναι απλά δίκαιος, είναι αγώνας επιβίωσης, είναι αγώνας για να μείνετε στον τόπο σας, να παράγετε, να ζείτε με αξιοπρέπεια εσείς και οι οικογένειές σας. Και σε αυτό τον αγώνα το ΚΚΕ διαχρονικά και σήμερα ακόμα περισσότερο είναι στο πλάι σας» τόνισε.

Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι το ΚΚΕ έχει καταθέσει Επίκαιρη Ερώτηση στον πρωθυπουργό προσθέτοντας «ελπίζω αυτή τη φορά να έρθει στη Βουλή, να έχει το θάρρος να απαντήσει σε αυτά τα αιτήματα και να μη λέει λόγια του αέρα, ούτε να δίνει υποσχέσεις για διάφορα ψίχουλα, που εξανεμίζονται την ίδια ώρα».

Όπως επισήμανε το κόστος παραγωγής είναι τεράστιο και «δεν μειώνεται αν δε δώσει αφορολόγητο πετρέλαιο, όπως κάνει στους εφοπλιστές, εάν δε βάλει πλαφόν στο ρεύμα, εάν δεν καταργήσει τον ΦΠΑ τουλάχιστον στα βασικά εφόδια και στα μέσα που χρειάζεστε για να έχετε την παραγωγή σας. Και φυσικά να δώσει εγγυημένες τιμές, που σημαίνει ότι θα καλύπτουν και το κόστος παραγωγής και θα υπάρχει ένα εισόδημα ικανό να ζήσετε, να καλλιεργήσετε και να αναπτύξετε την παραγωγή σας και του χρόνου. Και βεβαίως, κούρεμα χρεών και αναπλήρωση όλου του χαμένου εισοδήματος».

«Αυτά είναι δίκαια αιτήματα, μαζί με το να δώσει οπωσδήποτε πίσω τα χρωστούμενα. Να αποζημιώσει στο 100% για τις καταστροφές που έχετε πάθει, γιατί είναι και φυσικές καταστροφές. Είναι επίσης για την κτηνοτροφία οι ζωονόσοι, είναι η ευλογιά την οποία παρότι τη δεκαετία του ‘90 όταν δεν υπήρχε η απαγόρευση από την ΕΕ, γίνονταν οι εμβολιασμοί και σήμερα δεν τους επιτρέπουν γιατί 4-5 μεγαλοβιομήχανοι εξαγωγείς της φέτας δεν θέλουν να γίνει εμβολιασμός των αιγοπροβάτων, των ζώων με αποτέλεσμα να τα θανατώνουν άδικα και να μένει και ο κτηνοτρόφος χωρίς κοπάδι για να μπορέσει να ζήσει. Και ο καλλιεργητής είτε έχει ρύζι είτε βγάζει βαμβάκι είτε οποιοδήποτε άλλο προϊόν μένει χωρίς εγγυημένες τιμές, για να μπορέσει να αποδώσει και η δουλειά του. Και βεβαίως, να μπορεί εκτός από ποσοτικά προϊόντα να είναι και ποιοτικά τα προϊόντα και να μην τα πληρώνει πανάκριβα ο υπόλοιπος ελληνικός λαός όταν πηγαίνει στους σουπερμαρκετάδες και ο ίδιος ο αγρότης να μην μπορεί να επιβιώσει» συμπλήρωσε.

«Αυτά μαζί με όλα τα υπόλοιπα τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που τις έχουν "φάει", όπως πολύ καλά ξέρετε, οι διάφοροι υπουργοί της κυβέρνησης, οι διάφοροι πρόεδροι και άλλοι παρατρεχάμενοι του ΟΠΕΚΕΠΕ και ένας κομματικός στρατός των κομμάτων που έχουν κυβερνήσει, κυρίως της ΝΔ. Τρώνε τα λαμόγια και όλοι αυτοί που δεν ξέρουν τι έχουν με τις Φεράρι, οι "Φραπέδες", οι "Χασάπηδες" και όλο το κακό συναπάντημα. Και βεβαίως να μην πληρώσει για τα πρόστιμα που έχει βάλει η ΕΕ ο Έλληνας αγρότης, ο Έλληνας κτηνοτρόφος, αλλά να τα πληρώσουν αυτοί που τα έφαγαν και να κάτσουν ταυτόχρονα και στο σκαμνί» είπε ο Δ. Κουτσούμπας, σημειώνοντας ότι «αντί να κάνει προανακριτική η κυβέρνηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως όφειλε, έκανε Εξεταστική, την οποία κι αυτή την απαξιώνει και δεν αφήνει στην ουσία να λειτουργήσει μόνο και μόνο για να αθωώσει τους υπουργούς της, για να αθωώσει τους δικούς της ανθρώπους, σε αυτούς δηλαδή που τα ‘δωσαν και τα ‘φαγαν».

«Όλα αυτά είναι προβλήματα μαζί με άλλα που ξέρετε πάρα πολύ καλά, οι υποδομές που λείπουν, τα αντιπλημμυρικά έργα, τα αρδευτικά έργα, η ενίσχυση συνολικά του εισοδήματος του Έλληνα αγρότη. Γιατί αυτός παράγει, αυτός ζει και καλλιεργεί εδώ τη γη του, αυτός ζει την οικογένειά του, αυτός δίνει τα τρόφιμα για τον ελληνικό λαό και όχι για να τα εμπορεύονται κοψοχρονιάς διάφοροι μεσάζοντες μεγαλέμποροι, βιομήχανοι, οι σουπερμαρκετάδες και να βγάζουν κέρδη και να μην ξέρουν τι έχουν, ενώ ο αγρότης να αφήνει το χωράφι του, να αφήνει τη γη του και να τρέχει να βρει δουλειά, να βρει μεροκάματο αλλού. Αυτά πρέπει να σταματήσουν» σημείωσε.

«Εμείς θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, και μέσα στη Βουλή και στην Ευρωβουλή με τους ευρωβουλευτές μας και κυρίως στους δρόμους τους αγώνα, δίπλα σας. Είναι η ώρα του αγώνα, δεν πάει άλλο, ο κόμπος έφτασε στο χτένι. Πρέπει εδώ και τώρα να ικανοποιηθούν όλα τα δίκαια αιτήματά σας» τόνισε.

Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι «δεν λειτουργεί η καταστολή, δεν λειτουργούν τα αγροτοδικεία, δεν θα λειτουργήσει τίποτα. Δεν θα λειτουργήσει ο κοινωνικός αυτοματισμός».

«Έχετε την πείρα, έχετε την οργάνωση, μπορείτε να το αποφασίσετε σωστά και να ασκήσετε τη μέγιστη δυνατή πίεση. Αυτή είναι η ώρα και εμείς θα είμαστε στο πλευρό σας, ό,τι αποφασίσουν οι Συντονιστικές Επιτροπές της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων που συνεδριάζουν, θα είμαστε στο πλευρό σας χωρίς "ναι μεν αλλά"» κατέληξε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ.